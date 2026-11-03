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蔣萬安趕赴現場坐鎮 宣布重罰250萬、勒令停工

居民曾多次打1999通報？蔣萬安回應了

台北市北投舊市場拆除工程今（3）日上午驚傳鷹架倒塌意外，造成1名工人、3名民眾受傷送醫，其中工人傷勢較為嚴重。台北市長蔣萬安中午緊急趕赴現場了解狀況，宣布新工處將依合約對施工廠商重罰250萬元，建管處也將依法祭出最重罰鍰，並立即勒令停工，同時追究監造人員責任。至於有居民反映，先前曾多次透過1999通報施工違規，蔣萬安則回應，市府接獲通報都有相對應處理。北投舊市場拆除工程上午10時35分發生鷹架倒塌事故，蔣萬安獲報後要求相關局處立即到場，成立前進指揮所，並於中午親自趕赴現場。蔣萬安表示，事故共造成4人受傷，包括1名施工工人及3名民眾，傷者已分別送往振興醫院及台北榮總救治，其中3名民眾傷勢較輕，工人因當時正在鷹架上施工，傷勢相對嚴重，但意識清楚。針對施工廠商責任，蔣萬安強調，新工處將依照合約先行重罰250萬元，建管處也將依《建築法》相關規定，對建造及承造單位處以最重罰鍰，並立即勒令停工。此外，市府也將持續追究監造人員責任，待事故原因釐清、完成相關裁罰後，再進行道路恢復及鷹架拆除作業。另，傳出有居民先前曾不只一次透過1999市民熱線通報施工違規。對此，蔣萬安表示，市府接獲相關通報都有相對應處理，此次到場也將全面了解事故情形，針對廠商未依合約施工及自主檢查等問題，立即開罰、勒令停工，並全面釐清相關責任。至於事故是否衝擊北投市場後續改建期程，蔣萬安表示，市府會盡可能將影響降到最低，但一切仍以安全為優先，必須確保相關施工計畫通過審核，才會允許廠商復工。他也表示，後續將前往醫院探視傷者，社會局、衛生局等單位也會持續提供醫療及相關協助。