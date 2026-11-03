NBA例行賽今（3）日有多場大戰開打，其中備受矚目的自然是金州勇士主場交手鳳凰城太陽一役。經過昨天的輪休後，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）再度轟下34分，率領勇士以115：113撂倒太陽、豪取5連勝。另一邊由巨星唐西奇（Luka Dončić）爆砍42分領軍的洛杉磯湖人毫無懸念地以138：117輕鬆大勝熱火，收下2連勝。值得一提的是，唐西奇還創下多項NBA紀錄。
柯瑞爆砍34分 勇士5連勝
開季苦吞3連敗的金州勇士隊在超級新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）的帶領下重振旗鼓，今日迎來背靠背考驗，回到主場大通中心迎戰先前曾擊敗過他們的菲尼克斯太陽隊。面對太陽隊布克（Devin Booker）率隊在上半場取得的17分領先，灣區大軍在下半場展開絕地大反攻。
陣中看板球星柯瑞（Stephen Curry）挺身而出，在第3節天神下凡單節狂轟18分，徹底點燃全隊氣勢；加上波杰姆斯基（Brandin Podziemski）攻下20分、貝西（Charles Bassey）挹注19分，以及新秀倫德博格持續穩定貢獻16分、5籃板、5助攻。勇士全隊共5人得分上雙，其中一哥柯瑞更是爆砍34分、6籃板、7助攻，最終以116：113驚險逆轉太陽，成功完成復仇並豪取5連勝。
唐西奇創多項紀錄！湖人138：117大勝熱火
洛杉磯湖人隊今日在主場迎戰邁阿密熱火隊，雖然面對背靠背賽程考驗，但湖人當家巨星唐西奇（Luka Dončić）延續火燙手感，全場轟下42分、7籃板與13助攻的準大三元數據，率隊在下半場拉開比分，終場以138：117輕鬆大勝熱火收下2連勝。
唐西奇此役狂刷新多項歷史紀錄，不僅本季7場累積攻下至少250分並投進40記三分球創下NBA史上第一人紀錄，更成為自2007年柯比（Kobe Bryant）後，首位連續5場上半場得分皆突破20分大關的湖人球員；加上里夫斯（Austin Reaves）挹注27分，幫助湖人目前以6勝2敗戰績穩居西區前四。
反觀遭遇慘敗的熱火隊，戰績下探至2勝5敗。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖奮力攻下30分、12籃板、7助攻的成績，甚至展現隔扣長人凱斯勒（Walker Kessler）的勁爆體能，但全場失誤7次且關鍵時刻多次傳球出界，進攻端更難以帶動全隊化學反應，熱火最終只能黯然收下2連敗。
NBA 2026年11月3日（今日）比賽戰績
我是廣告 請繼續往下閱讀
開季苦吞3連敗的金州勇士隊在超級新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）的帶領下重振旗鼓，今日迎來背靠背考驗，回到主場大通中心迎戰先前曾擊敗過他們的菲尼克斯太陽隊。面對太陽隊布克（Devin Booker）率隊在上半場取得的17分領先，灣區大軍在下半場展開絕地大反攻。
陣中看板球星柯瑞（Stephen Curry）挺身而出，在第3節天神下凡單節狂轟18分，徹底點燃全隊氣勢；加上波杰姆斯基（Brandin Podziemski）攻下20分、貝西（Charles Bassey）挹注19分，以及新秀倫德博格持續穩定貢獻16分、5籃板、5助攻。勇士全隊共5人得分上雙，其中一哥柯瑞更是爆砍34分、6籃板、7助攻，最終以116：113驚險逆轉太陽，成功完成復仇並豪取5連勝。
唐西奇創多項紀錄！湖人138：117大勝熱火
洛杉磯湖人隊今日在主場迎戰邁阿密熱火隊，雖然面對背靠背賽程考驗，但湖人當家巨星唐西奇（Luka Dončić）延續火燙手感，全場轟下42分、7籃板與13助攻的準大三元數據，率隊在下半場拉開比分，終場以138：117輕鬆大勝熱火收下2連勝。
唐西奇此役狂刷新多項歷史紀錄，不僅本季7場累積攻下至少250分並投進40記三分球創下NBA史上第一人紀錄，更成為自2007年柯比（Kobe Bryant）後，首位連續5場上半場得分皆突破20分大關的湖人球員；加上里夫斯（Austin Reaves）挹注27分，幫助湖人目前以6勝2敗戰績穩居西區前四。
反觀遭遇慘敗的熱火隊，戰績下探至2勝5敗。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖奮力攻下30分、12籃板、7助攻的成績，甚至展現隔扣長人凱斯勒（Walker Kessler）的勁爆體能，但全場失誤7次且關鍵時刻多次傳球出界，進攻端更難以帶動全隊化學反應，熱火最終只能黯然收下2連敗。
|客隊
|主隊
|比分結果
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|多倫多暴龍
|洛杉磯快艇
|125 - 118
|巴恩斯（Scottie Barnes）18分
|桑德斯（K. Sanders）26分
|奧克拉荷馬雷霆
|克里夫蘭騎士
|117 - 112
|亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）43分
|莫布利（Evan Mobley）16分
|底特律活塞
|夏洛特黃蜂
|124 - 91
|康寧漢（Cade Cunningham）33分
|迪亞巴特（Moussa Diabate）7分
|亞特蘭大老鷹
|印第安那溜馬
|108 - 104
|亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）34分
|史密斯（B. Smith）19分
|布魯克林籃網
|紐約尼克
|90 - 103
|沙米特（Landry Shamet）22分
|特拉奧雷（N. Traore）17分
|華盛頓巫師
|奧蘭多魔術
|103 - 94
|戴維斯（A. Davis）27分
|華格納（Franz Wagner）24分
|芝加哥公牛
|費城76人
|107 - 126
|馬克西（Tyrese Maxey）26分
|威爾森（C. Wilson）24分
|沙加緬度國王
|達拉斯獨行俠
|115 - 100
|蒙克（Malik Monk）24分
|加福德（Daniel Gafford）20分
|紐奧良鵜鶘
|曼菲斯灰熊
|135 - 134
|威廉森（Zion Williamson）25分
|傑洛姆（Ty Jerome）40分
|密爾瓦基公鹿
|明尼蘇達灰狼
|100 - 112
|鮑爾（L. Ball）34分
|希洛（Tyler Herro）21分
|波士頓塞爾提克
|休士頓火箭
|93 - 109
|申京（Alperen Sengun）26分
|塔圖姆（Jayson Tatum）19分
|猶他爵士
|聖安東尼奧馬刺
|97 - 119
|哈波（D. Harper）17分
|馬卡南（Lauri Markkanen）22分
|波特蘭拓荒者
|丹佛金塊
|118 - 110
|克林根（Donovan Clingan）17分
|莫瑞（Jamal Murray）35分
|鳳凰城太陽
|金州勇士
|113 - 116
|柯瑞（Stephen Curry）34分
|布里吉斯（Mikal Bridges）21分
|邁阿密熱火
|洛杉磯湖人
|117 - 138
|唐西奇（Luka Doncic）42分
|安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）30分