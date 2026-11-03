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柯瑞爆砍34分 勇士5連勝

唐西奇創多項紀錄！湖人138：117大勝熱火

NBA 2026年11月3日（今日）比賽戰績

客隊 主隊 比分結果 勝隊最高得分 敗隊最高得分 多倫多暴龍 洛杉磯快艇 125 - 118 巴恩斯（Scottie Barnes）18分 桑德斯（K. Sanders）26分 奧克拉荷馬雷霆 克里夫蘭騎士 117 - 112 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）43分 莫布利（Evan Mobley）16分 底特律活塞 夏洛特黃蜂 124 - 91 康寧漢（Cade Cunningham）33分 迪亞巴特（Moussa Diabate）7分 亞特蘭大老鷹 印第安那溜馬 108 - 104 亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）34分 史密斯（B. Smith）19分 布魯克林籃網 紐約尼克 90 - 103 沙米特（Landry Shamet）22分 特拉奧雷（N. Traore）17分 華盛頓巫師 奧蘭多魔術 103 - 94 戴維斯（A. Davis）27分 華格納（Franz Wagner）24分 芝加哥公牛 費城76人 107 - 126 馬克西（Tyrese Maxey）26分 威爾森（C. Wilson）24分 沙加緬度國王 達拉斯獨行俠 115 - 100 蒙克（Malik Monk）24分 加福德（Daniel Gafford）20分 紐奧良鵜鶘 曼菲斯灰熊 135 - 134 威廉森（Zion Williamson）25分 傑洛姆（Ty Jerome）40分 密爾瓦基公鹿 明尼蘇達灰狼 100 - 112 鮑爾（L. Ball）34分 希洛（Tyler Herro）21分 波士頓塞爾提克 休士頓火箭 93 - 109 申京（Alperen Sengun）26分 塔圖姆（Jayson Tatum）19分 猶他爵士 聖安東尼奧馬刺 97 - 119 哈波（D. Harper）17分 馬卡南（Lauri Markkanen）22分 波特蘭拓荒者 丹佛金塊 118 - 110 克林根（Donovan Clingan）17分 莫瑞（Jamal Murray）35分 鳳凰城太陽 金州勇士 113 - 116 柯瑞（Stephen Curry）34分 布里吉斯（Mikal Bridges）21分 邁阿密熱火 洛杉磯湖人 117 - 138 唐西奇（Luka Doncic）42分 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）30分

NBA例行賽今（3）日有多場大戰開打，其中備受矚目的自然是金州勇士主場交手鳳凰城太陽一役。經過昨天的輪休後，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）再度轟下34分，率領勇士以115：113撂倒太陽、豪取5連勝。另一邊由巨星唐西奇（Luka Dončić）爆砍42分領軍的洛杉磯湖人毫無懸念地以138：117輕鬆大勝熱火，收下2連勝。值得一提的是，唐西奇還創下多項NBA紀錄。開季苦吞3連敗的金州勇士隊在超級新秀倫德博格（Yaxel Lendeborg）的帶領下重振旗鼓，今日迎來背靠背考驗，回到主場大通中心迎戰先前曾擊敗過他們的菲尼克斯太陽隊。面對太陽隊布克（Devin Booker）率隊在上半場取得的17分領先，灣區大軍在下半場展開絕地大反攻。陣中看板球星柯瑞（Stephen Curry）挺身而出，在第3節天神下凡單節狂轟18分，徹底點燃全隊氣勢；加上波杰姆斯基（Brandin Podziemski）攻下20分、貝西（Charles Bassey）挹注19分，以及新秀倫德博格持續穩定貢獻16分、5籃板、5助攻。勇士全隊共5人得分上雙，其中一哥柯瑞更是爆砍34分、6籃板、7助攻，最終以116：113驚險逆轉太陽，成功完成復仇並豪取5連勝。洛杉磯湖人隊今日在主場迎戰邁阿密熱火隊，雖然面對背靠背賽程考驗，但湖人當家巨星唐西奇（Luka Dončić）延續火燙手感，全場轟下42分、7籃板與13助攻的準大三元數據，率隊在下半場拉開比分，終場以138：117輕鬆大勝熱火收下2連勝。唐西奇此役狂刷新多項歷史紀錄，不僅本季7場累積攻下至少250分並投進40記三分球創下NBA史上第一人紀錄，更成為自2007年柯比（Kobe Bryant）後，首位連續5場上半場得分皆突破20分大關的湖人球員；加上里夫斯（Austin Reaves）挹注27分，幫助湖人目前以6勝2敗戰績穩居西區前四。反觀遭遇慘敗的熱火隊，戰績下探至2勝5敗。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖奮力攻下30分、12籃板、7助攻的成績，甚至展現隔扣長人凱斯勒（Walker Kessler）的勁爆體能，但全場失誤7次且關鍵時刻多次傳球出界，進攻端更難以帶動全隊化學反應，熱火最終只能黯然收下2連敗。