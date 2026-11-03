我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歷經首日10小時跨專科高密度學術研討後，各國與會專家代表於臺中國際會展中心戶外廣場合影留念，宣示共同守護患者生命與喉部機能。(圖／活動資料)

由臺灣主辦、象徵東亞最高水準的「2026第3屆三國頭頸醫學會暨第15屆東亞音聲醫學會聯合會議」（3rd Tri-HNS & 15th EACP），於 10月30日至31日在嶄新的臺中國際會展中心（TICEC）圓滿閉幕！該次大會獲得美國耳鼻喉頭頸外科醫學會（AAO-HNSF）官方認證，匯聚來自台灣、日本、韓國、美國、歐洲、香港，以及最遠來自西非佛得角共和國（Cape Verde）等全球13個國家、超過400位跨領域頂尖專科醫師、專家學者與護理師同仁盛大與會。兩天雙大會以全方位的「醫學二刀流」之姿，聚焦探討「徹底根除癌症」與「完整保留喉部吞嚥及發聲機能」的先端成果，締造國際學術與國民外交的輝煌新頁。大會四大核心成就亮點。第一：三國同心，抗癌都 OK：開幕典禮全場齊比「OK」手勢，象徵台日韓及全球緊密攜手，誓言戰勝頭頸癌症挑戰；第二：全方位跨專科照護：整合耳鼻喉頭頸外科、口腔顎面外科、整形外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、專科護理師與語言治療師共同激盪；第三：二刀流抗癌新思維：打破「只求保命切除」的傳統困境，倡議將「聲帶發聲、喉部吞嚥與呼吸道保護」提升至同等核心地位；第四：30年東亞音聲傳承：工作坊導入跨性別音聲、喉部手法放鬆操，並首創聲樂家帶動歌唱健身操，由醫護帶頭實踐喉部養生。10月30日首日登場的「第 3 屆三國頭頸醫學會」，自清晨7點40分展開，至傍晚5點40分結束，在會展中心四個會議室內展開長達10小時的高密度深度交流。來自台日韓多國的專家群涵蓋頭頸外科、口腔顎面外科、整形重建外科、腫瘤內科、放射腫瘤科等各專科醫師，以及臨床第一線的專科護理師與醫學研究所學生，全方位探討從早期診斷、最新微創手術技術（如單孔達文西 SP 機械手臂）、光免疫療法（NIR-PIT）、質子重粒子放射治療、標靶與雙特異性抗體免疫療法，到術後游離皮瓣重建與吞嚥機能復健等完整鏈條。在盛大的開幕典禮上，全場專家共同比出「OK」手勢合照，熱情象徵「三國大合作，抗癌都 OK！」的團結默契；會議圓滿結束後，全體與會代表更移步至嶄新的臺中國際會展中心戶外廣場拍攝壯觀大合照，在中台灣璀璨的夜空下，齊心宣示為全球頭頸癌病友奮戰不懈的醫療決心。10 月 31 日接續登場的「第15屆東亞音聲醫學會」，擁有近40年的深厚國際交流歷史（1987年由台日韓三國咽喉名家發起成立）。本屆大會齊聚耳鼻喉頭頸外科醫師、語言治療師、大學研究所學者以及專業聲樂家。全天議程四間會議室同步展開，內容涵蓋國際 Keynote 專題演講、音聲外科專題研討會、特約教授論壇（Meet the Professor）、精選口頭論文發表及數十篇電子壁報展示。特別吸睛的是，大會精心設計了多場兼具深度理論與臨床手法的實作工作坊（Workshops），包括針對跨性別族群的性別肯定嗓音訓練、語言治療師專屬的喉部手法放鬆操（Laryngeal manipulation），以及由日本專家指導的歌劇嗓音 YUBA 訓練法。在工作坊現場，專業聲樂家YUBA更帶領全體與會醫護及學員起身齊做「歌唱健身操」，以身體力行的方式訓練咽喉協調與呼吸共鳴，呼籲社會大眾與醫療人員在抗癌與日常生活中皆應珍視咽喉健康，從自身做起強化咽喉機能。本次規模空前的雙大會能取得成功，核心幕後功臣來自大會名譽主席：臺中榮民總醫院院長傅雲慶的領導與全力支持，由大會主席王仲祺教授偕同中榮耳鼻喉頭頸部主任劉時安率領全體同仁歷經數月辛勤籌備，並協同台灣頭頸部腫瘤醫學會（THNS，理事長呂宜興）、台灣音聲醫學研究會（TVS，理事長鄒永恩），以及在榮興醫學發展基金會的鼎力贊助與會議專業顧問公司緊密協作下，完美達成了這項高難度的背靠背「雙胞胎國際學術會議」任務。大會主席王仲祺教授感性表示，本次會議吸引了來自歐美、亞太乃至西非等13國頂尖代表共襄盛舉，各國代表在臺中國際會展中心這座宛如「起飛魔毯」的現代化地標中深度交融。這不僅是台灣在頭頸腫瘤與音聲醫學研究上的重大歷史里程碑，更藉由實質的醫學軟實力深化了台灣與國際間的實質夥伴關係，成功推動無遠弗屆的跨國醫療外交與民間真摯友誼！