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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨登上政論節目《新聞面對面》，接受主持人謝震武及五位媒體人輪番提問，針對市政議題、政策願景及選戰攻防直球對決。專訪播出後，截至今（3）日下午1時，YouTube觀看次數已經達到119萬次。訪談中，沈伯洋坦言，先前登上王偉忠與趙少康的節目，是他觀察民調出現轉折的重要關鍵，也讓他有機會跨出同溫層、接觸不同立場的觀眾。主持人謝震武隨即幽默接話：「我們今天專訪就結束了吧！」引發現場笑聲不斷。沈伯洋競總發言人林昱彤表示，選舉進入最後不到一個月，團隊將戒慎恐懼，持續向市民說明政策與理念，近期「大洋流」車掃參與人數持續增加，團隊感謝各界關注，但也清楚聲量不等於實際選票，接下來將加強拉票、催票工作，並呼籲市民在投票日踴躍出門投票。林昱彤強調，沈伯洋持續秉持「歡樂、正向、市民主義」的選舉風格，透過媒體專訪、街頭互動及車掃與市民對話，持續傾聽不同聲音，讓市民成為城市未來真正的主角。