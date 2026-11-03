距離《俠盜獵車手6》（GTA6）上市日期11月19日只剩不到1個月，玩家除了期待遊戲內容，也開始盤算購買成本，不過，英國企業家暨理財網紅 Mark Tilbury 卻提出另類觀點，認為買下《GTA 6》不但不是浪費錢，甚至可能幫玩家省下5000美元（約新台幣16.3萬元），他將遊戲遊玩時間與外出娛樂開銷比較，提出一套另類理財算法，引起網友們熱議。
《GTA6》玩越久越划算 200小時娛樂成本每小時僅16元
Mark Tilbury 首先假設，《GTA 6》售價約100美元（約新台幣3275元），若玩家花費80小時完成主線劇情，平均每小時娛樂成本約1.25美元（約新台幣40元），但《GTA 6》除了主線任務，還有支線內容、自由探索及各種活動，若將總遊玩時間拉長至200小時，每小時成本就能降到剩0.5美元（約新台幣16元）。
玩《GTA6》50天省16萬元？百萬富翁曝另類理財術
Tilbury 後續再將遊戲時間換算成實際生活開銷，假設玩家每天晚上花4小時遊玩，累積200小時就等於50個晚上的娛樂時間，如果這些晚上原本都安排外出活動，平均每晚花費100美元（約新台幣3260元），50天下來就會累積5000美元（約新台幣16.3萬元）的支出，因此他認為，「與其花錢外出，不如買一款遊戲待在家玩，反而能省下大筆娛樂費。」
這番言論也引發國內外網友熱烈討論，不少人認同這套另類理財邏輯，「終於找到能說服爸媽買《GTA 6》的理由」、「那我一次要買4份數位版，省下2萬美元（約新台幣65.2萬元）」；不過也有網友指出，這套算法建立在玩家原本每晚都會花100美元外出娛樂的前提，並非所有人都能實際省下這筆錢。
《GTA6》買了不等於賺到 省錢16萬元仍有現實條件
事實上，Tilbury 的計算更像是以娛樂CP值為出發點，並非真正的投資獲利，若按照他假設的100美元遊戲價格，扣除購買成本後，實際可省下的金額應為4900美元（約新台幣16萬元）；且玩家必須真的取消原本會進行的外出消費，才能將這筆支出轉化為節省下來的現金。不過，對於已經期待《GTA6》多年的玩家而言，能用娛樂消費的角度替購買遊戲找到理由，確實相當有說服力。
《GTA6》確認將於2026年11月19日推出，首波登上 PS5、Xbox Series X|S 平台，PC版上市時間目前尚未公布，售價方面，標準版為新台幣2320元，終極版則為2900元，價差580元；終極版額外收錄專屬高級載具、武器及服裝等內容。此外，數位版預計11月12日開放預先下載，讓玩家能在正式上市當天第一時間進入遊戲。
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Mark Tilbury 首先假設，《GTA 6》售價約100美元（約新台幣3275元），若玩家花費80小時完成主線劇情，平均每小時娛樂成本約1.25美元（約新台幣40元），但《GTA 6》除了主線任務，還有支線內容、自由探索及各種活動，若將總遊玩時間拉長至200小時，每小時成本就能降到剩0.5美元（約新台幣16元）。
Tilbury 後續再將遊戲時間換算成實際生活開銷，假設玩家每天晚上花4小時遊玩，累積200小時就等於50個晚上的娛樂時間，如果這些晚上原本都安排外出活動，平均每晚花費100美元（約新台幣3260元），50天下來就會累積5000美元（約新台幣16.3萬元）的支出，因此他認為，「與其花錢外出，不如買一款遊戲待在家玩，反而能省下大筆娛樂費。」
這番言論也引發國內外網友熱烈討論，不少人認同這套另類理財邏輯，「終於找到能說服爸媽買《GTA 6》的理由」、「那我一次要買4份數位版，省下2萬美元（約新台幣65.2萬元）」；不過也有網友指出，這套算法建立在玩家原本每晚都會花100美元外出娛樂的前提，並非所有人都能實際省下這筆錢。
《GTA6》買了不等於賺到 省錢16萬元仍有現實條件
事實上，Tilbury 的計算更像是以娛樂CP值為出發點，並非真正的投資獲利，若按照他假設的100美元遊戲價格，扣除購買成本後，實際可省下的金額應為4900美元（約新台幣16萬元）；且玩家必須真的取消原本會進行的外出消費，才能將這筆支出轉化為節省下來的現金。不過，對於已經期待《GTA6》多年的玩家而言，能用娛樂消費的角度替購買遊戲找到理由，確實相當有說服力。
《GTA6》確認將於2026年11月19日推出，首波登上 PS5、Xbox Series X|S 平台，PC版上市時間目前尚未公布，售價方面，標準版為新台幣2320元，終極版則為2900元，價差580元；終極版額外收錄專屬高級載具、武器及服裝等內容。此外，數位版預計11月12日開放預先下載，讓玩家能在正式上市當天第一時間進入遊戲。