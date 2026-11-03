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韓國女星金裕貞今（3）日現身台北萬豪酒店，出席醫美品牌代言記者會，27歲的她從4歲就以童星身分出道，至今演藝資歷已超過20年，從小美到大的天然美貌，讓她成為不少人心目中的「母胎美女」。而她今穿著一襲白色平口禮服亮相，搭配俐落黑色短髮，露出漂亮鎖骨與肩頸線條，宛如童話故事裡走出來的公主，現場也大方分享私下保養祕訣，沒想到年紀輕輕的她，對於變老這件事完全不害怕，反而相當期待未來的自己會變成什麼模樣。金裕貞今天一登場，先以中文「大家好」向台灣媒體打招呼，隨後分享自己的保養習慣，她透露平常相當注重居家保養，除了多喝水，只要沒有工作，就會盡量不上妝，讓肌膚好好休息、呼吸。雖然平時會使用不少保養品，但她不會盲目追求瓶瓶罐罐，而是挑選真正適合自己膚質的產品，認為找到適合自己的保養方式，比擦得多更重要。身為演員，金裕貞對肌膚狀態也有自己的堅持，她表示演戲時不只是外表要好看，更重要的是透過眼神、表情及肢體動作傳達角色的情緒，如果每做一個表情，都還要擔心自己看起來漂不漂亮，反而會影響表演，「若還要考慮表情漂不漂亮，這就很表演，我就是加強保養，做任何表情才沒有負擔。」因此她希望透過日常保養，讓自己在鏡頭前能夠毫無負擔的展現各種表情，全心投入角色。至於女明星最常被問到的年齡焦慮，金裕貞倒是看得很開，坦言自己完全不害怕時間流逝，因為無論過去、現在或未來，每個年齡都有屬於那個階段的自信與美麗。她也笑說，自己是個好奇心很強的人，還有許多想挑戰的事情，對於未來會遇到什麼新事物、又能從中發現自己哪些不同面貌，都感到相當期待，比起擔心變老，她更想知道未來的自己會成為什麼樣的人。金裕貞1999年出生於韓國首爾，2003年以童星身分踏入演藝圈，從小就在鏡頭前長大，曾演出電影《海雲臺》、電視劇《擁抱太陽的月亮》，憑著清秀外型與自然演技受到關注，2016年與朴寶劍主演古裝劇《雲畫的月光》，成功從童星轉型為獨當一面的女主角，後續又以《便利店新星》、《紅天機》、《與惡魔有約》等作品累積人氣。