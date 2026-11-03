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質疑民調樣本結構 吳皇昇點出五大疑義

白營提醒藍營繃緊神經 但不宜放大解讀

信民協會委託進行的台中市長選舉民調顯示，民進黨何欣純支持度達41.1%，領先國民黨江啟臣的30.4%，綠營士氣大振。不過，民眾黨政策會執行長、逢甲大學助理教授吳皇昇提出質疑，指這份民調總表呈現何欣純領先逾10個百分點，卻透過得票率推估模型，將投票預估結果修正至誤差範圍內的五五波，形成微妙的「雙軌矛盾」。他提醒民調雖可參考，但外界不宜過度放大解讀帳面數字。吳皇昇分析，該份民調總表呈現何欣純大幅領先江啟臣，差距達10.7個百分點；但進一步透過「得票率推估模型」計算後，江啟臣得票率被推估為47.1%至50.3%，何欣純則為48.6%至51.9%，雙方瞬間拉回五五波的拉鋸局面。吳皇昇認為，這種「帳面綠營大勝、推估結果五五波」的雙軌呈現方式相當耐人尋味，讓特定宣傳可以直接擷取「領先逾10個百分點」作為標題造勢，分析者則能在專業上保留「選情原本就相當緊繃」的解釋空間。他質疑，這樣的呈現方式可能干擾公眾對實際選情的客觀判斷。吳皇昇進一步列出這份民調有待釐清的五大疑義。首先是委託單位「台北市信民兩岸研究協會」及問卷設計者戴立安的背景，他認為相關機構與人員的政治色彩可能影響受訪者表態意願，形成所謂的「機構效應」，讓綠營支持者較願意表態，藍白支持者則提高戒心。其次，從民調交叉表來看，總樣本中泛綠選民占37.5%、泛藍占22.5%，民眾黨支持者更僅有3.5%。吳皇昇質疑，泛綠樣本比例高於泛藍與民眾黨支持者的合計，可能低估民眾黨支持者的比例，也讓整體政黨樣本結構出現失衡，進而影響民調結果。第三，樣本中超過3成的中立選民，在投票支持度題目上有高達44.3%未明確回答。吳皇昇認為，這反映非綠及中立選民在受訪當下仍高度觀望，也讓民調結果存在不確定性。此外，他也質疑，調查將「彙整既往調查台中市行動電話號碼」列為次要抽樣來源，這類號碼資料是否存在特定政治傾向，或受訪者對特定調查機構的熟悉程度是否造成影響，都有進一步釐清的必要。吳皇昇表示，當一份民調同時出現泛綠樣本比例偏高、可能存在機構效應、推估模型參數不明，以及各區小樣本解讀等疑慮時，外界就應審慎看待調查結果。他認為這份民調仍有參考價值，江啟臣陣營也不能因此掉以輕心、必須繃緊神經，但外界不宜只憑帳面上的支持度差距，就過度放大解讀選情。