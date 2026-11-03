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台北股市今（3）日遭遇沉重賣壓，終場收在43,308點，下跌1612.14點、跌幅3.59%，失守4萬4千點關卡，成台股史上第7大單日收盤跌點紀錄。個股方面，藍新資訊、程曦資訊等逆勢走揚，漲幅前5名均接近漲停；跌幅前5名則有元創精密、松崗、穩懋等，跌幅接近1成。權值股終場全面下跌，台積電（2330）下跌35元來到2295元，跌幅1.5％；聯發科（2454）下跌295元來到3675元；鴻海（2317）下跌5.5元來到245.5元；台達電（2308）下跌85元來到1270元，跌幅6.27%。鴻海市值排名也出現變化，擠下台達電，躍居上市公司市值第三名，目前僅次於台積電與聯發科。個股表現方面，漲幅前5名由藍新資訊、程曦資訊、仁大資訊、大地-KY及精誠金融拿下，漲幅介於9.92%至9.99%；跌幅前5名則為元創精密、松崗、穩懋、旺玖及幸康，跌幅介於9.74%至9.96%。其中，穩懋收在530元，下跌58元，跌幅達9.86%，為跌幅排行第3名。值得注意的是，穩懋單日下跌58元，跌幅達9.86%，在跌幅排行中位居第三，顯示部分個股承受明顯賣壓；另一方面，漲幅前5名仍有個股接近漲停，呈現大盤重挫之際，個股表現分歧的情況。