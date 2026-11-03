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霍建華、楊謹華、詹子萱及蔡凡熙登上小S（徐熙娣）、派翠克主持的東森綜合台《小姐不熙娣》，宣傳全新影集《急診室的奇蹟》。將近10年未上談話性節目的霍建華，坦言這次願意破例，正是因為「這是妳的節目」，讓小S受寵若驚。他更首度公開拍攝《如懿傳》的驚人後遺症，透露殺青返家後長達半年仍走不出皇上角色，不僅開口習慣說文言文，吃飯時還會正坐高喊：「來！用膳！」就連老婆林心如都不太敢看。霍建華透露，近10年來若非為戲劇宣傳，幾乎不會公開露面。小S追問他為何願意登上節目，他直接回答：「因為這是妳的節目。」小S笑說，本來還想警告他別走「冷漠難訪」路線整她，霍建華則幽默回擊：「妳不要整我差不多！」小S爆料，霍建華私下其實是個愛唱歌的可愛男孩，更是演藝圈隱藏版「霸麥王」，只要喝到眼眶發紅，就代表準備開唱，一拿到麥克風便很難放下。楊謹華則透露，某次殺青聚會大家一起唱歌、打麻將，霍建華只唱了兩三首便放下麥克風，原因竟是「沒有觀眾我唱不起來」，意外揭開男神的反差性格。回顧演藝生涯，霍建華坦言《如懿傳》是壓力最大的作品，整整一年都被關在宮裡拍攝，文言文台詞繁重，許多群戲又不能NG，每天收工後只能回房間繼續背劇本。小S問他是否連一滴酒都不能喝，他笑認：「有偷喝一下啦，因為壓力真的太大了！」由於拍攝地點有大量觀光客，霍建華透露自己一天甚至只能上3次廁所，導演還刻意營造皇上的威嚴，讓片場氣氛更加壓迫。儘管播出後因角色遭觀眾痛罵，他卻直言：「沒關係，代表大家認同這個角色，自己覺得很爽！」最讓全場震驚的是，霍建華透露殺青後有長達半年無法脫離角色，「因為融入劇中整整一年，回家後我都還以為自己是皇上」，不但說話仍帶著文言文語氣，吃飯時還會正襟危坐喊：「來！用膳！」小S聽完難以置信，追問林心如是否會忍不住提醒他「下戲了」，霍建華苦笑表示，自己在戲裡經常怒吼妃子，老婆當時甚至不太敢看。霍建華感嘆，這些演藝生涯中的私密心路歷程，過去從未在其他訪談中公開談過，讓小S興奮大喊：「我們節目真的成功了！」完整內容於今（3）日晚間10點在東森綜合台《小姐不熙娣》播出。