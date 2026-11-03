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▲金裕貞相隔1年再來台，新作受歡迎感到滿足。（圖／記者陳明安攝）

韓國女星金裕貞繼去年12月出席高雄《AAA亞洲明星盛典》後，今（3）日相隔1年再來台出席醫美品牌代言記者會，場上她也提到昨晚一抵台就被台灣美食收服，第一餐吃了牛肉麵，結果一吃直接愛上，甚至已經打定主意，接下來在台灣的這幾天還要繼續吃，完全沒有想換菜色。金裕貞在記者會後接受台灣媒體聯訪，聊到這趟來台最想吃什麼、去哪裡走走，她立刻分享昨晚的美食體驗，透露抵達台灣後就吃了牛肉麵，對味道讚不絕口，直呼真的非常好吃，還笑說接下來幾天打算繼續吃牛肉麵，看來這碗台灣國民美食，已經成功擄獲韓國女神的胃。除了美食，金裕貞也分享自己對「美」的定義，她認為，真正的美麗不是只有外表好看，更重要的是擁有自信與善良的心，平常也可以多欣賞生活中美好的事物，從中感受美麗，也要懂得照顧自己、學會愛自己；而美麗不需要只靠外在條件來衡量，內心的狀態同樣重要。年紀輕輕就擁有超過20年演藝資歷的金裕貞，4歲便以童星身分出道，從《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》到《與惡魔有約》，一路從童星成長為韓劇女主角，談到如何面對生活與工作的壓力，她認為最簡單的方法就是先把每一天過好，忙碌之餘也要記得停下腳步，留點時間回頭看看自己，做些真正喜歡的事情，或是陪伴家人、朋友，即使每次只有一點點時間，長期累積下來，也能慢慢幫助釋放壓力。金裕貞也特別向台灣粉絲表達感謝，坦言很開心能夠久違的再次來台，回想去年曾到高雄參加《AAA亞洲明星盛典》，這次又有機會帶著新作品《百日謊言》與大家交流，得知在台灣受到許多喜愛，讓她相當感動。被問到未來如果能與台灣粉絲安排特別活動，最想一起做什麼？她希望能和大家一起欣賞美麗的風景，享受相處的時光。