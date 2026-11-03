我是廣告 請繼續往下閱讀

繼台北市長蔣萬安之後，民進黨候選人沈伯洋昨（2日）晚登上《新聞面對面》接受謝震武專訪，從「洋流」、市政、人設到市長辯論等議題，面對媒體人提問侃侃而談，雙方互動頻頻擦出火花，也不時拋出金句。對此，作家趙曉慧直言，沈伯洋在節目上說了一句耐人尋味的話，他這幾個月最大的收穫，是「開發出原本根本不打算投票的選民」，而這才是蔣萬安真正的噩夢。「這句話看似平淡，但對精通傳統選戰精算的蔣萬安陣營來說，絕對是背脊發涼的訊號。」趙曉慧提到，傳統台北市長選舉的劇本是，國民黨在台北擁有軍公教與長輩的鋼鐵動員盤，不管颳風下雨，都能穩穩開出52萬到55萬票。因此，藍營最完美的贏球公式，就是「把選戰打冷、打臭、泥巴戰打到底」，只要中間選民跟年輕人覺得政治很髒、厭煩到投票日帶小孩去露營「不出來投」，把投票率壓在63%左右，蔣萬安靠基本盤就能穩穩連任。「但沈伯洋這次打法完全不按牌理出牌。」趙曉慧續指，他不跟你仇恨值拉滿的藍綠對決，也不講畫大餅的市政口號，他去談都會女性的夜間步行安全、談幼托減壓、談長照體系公務員的行政除雷、談年輕世代在台北的「孤獨處境」。當謝震武質疑洋流「是不是全台按讚、台北沒票」，沈伯洋直接亮出線上領取「船員證」突破36萬人的後台數據，其中光是台北市民就占了將近五成，大約是近18萬人。而這群人根本不在傳統里長的名冊上，傳統樁腳系統完全摸不到他們。趙曉慧強調，當這群原本決定「不投票」的隱形選民，被一條條具體的生活政策喚醒、願意在11月28日走出家門排隊，投票率一旦被硬生生撐破70%，分母瞬間變大，蔣萬安那套守成的高齡組織防線，就會在物理上被徹底稀釋。她認為，這場選戰打到最後，勝負關鍵從來不是「藍綠怎麼搶同一批老面孔」；而是當「原本放棄這座城市的人」決定重新進場時，台北市的舊板塊，就真的要鬆動了。