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《咚奇剛》街機宣傳海報原畫 瑪利歐也在裡面

▲《咚奇剛》初代宣傳海報原畫，可以看到瑪利歐原型人物「跳躍人」。（圖／拍賣行Landry Pop Auctions）

拍賣會刷新歷史紀錄 遠超第二名870多萬元

在整理家裡或辦公室時，舊海報、紙質文宣往往是最容易被丟棄的物品，不過現在丟掉前可以先想想，根據外媒IGN報導，拍賣行Landry Pop Auctions日前一張差點進入垃圾桶的《咚奇剛》（Donkey Kong）街機宣傳海報原稿，以32.94萬美元（約新台幣1077萬元）成交，創下史上最貴的遊戲原畫。這幅創作於1981年的《咚奇剛》（Donkey Kong）街機宣傳海報原稿，是由著名藝術家萊斯利·卡巴加（Leslie Cabarga）為美國任天堂（Nintendo of America）親自繪製。畫面忠實呈現了街機遊戲的經典場景，憤怒的「咚奇剛」高舉木桶，而當時仍被稱為「跳躍人」（Jumpman）的瑪利歐則在建築物鋼架上奮力攀爬，試圖拯救身後瑟縮發抖的女主角波琳（Pauline）。這張海報不僅具備極高的藝術價值，更記錄了全球知名遊戲角色「瑪利歐」在公眾視野中的首次亮相，令人驚嘆的是，根據拍賣行透露的背景細節，這幅歷史畫作當年差點被當成辦公室報廢雜物，遭到清運丟棄。幸好當時任職於美國任天堂的員工唐娜·達布斯（Donna Darbous）把這張原畫從棄置物中拯救出來，才讓這段珍貴的電玩歷史遺產得以完整留存至今。在拍賣行Landry Pop Auctions近期舉辦的「Jumpman: The Beginning of an Icon」（跳躍人：標誌性角色的誕生）主題拍賣會上，這幅《咚奇剛》原畫海報引發了全球收藏家的熱烈競標，最終以高達 32.94萬美元（約新台幣1077萬元）的驚人天價落槌成交。這個成交價格也刷新了電子遊戲原畫拍賣的全球最高紀錄，打破經典遊戲《波斯王子》（Prince of Persia）於1989年創作的封面原畫拍賣成交價紀錄，《波斯王子》原畫在2023年於拍賣行Heritage Auctions，以6.3萬美元（約新台幣206萬元）成交，本次《咚奇剛》宣傳海報以巨大差距超過先前紀錄。