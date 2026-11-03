經典動畫《烏龍派出所》中，兩津勘吉與大原所長對決「釣馬子」的荒謬橋段，竟然真的變成可以玩的遊戲！台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」近日公開自製遊戲《釣馬子高手》，讓玩家化身阿兩，在警察署走廊尋找女警，還能拿出 BMW、法拉利、愛馬仕包包等豪華道具當誘餌，吸引美女上鉤，玩法神似童年經典網頁遊戲《電眼美女》。影片曝光後在 Threads 吸引約2.4萬人按讚、2.1萬次分享，作者也公開免費下載連結，讓網友驚呼「完美還原有一集釣馬子」。
《烏龍派出所》釣馬子變3D遊戲！開發者是誰、玩法神似《電眼美女》
這款《釣馬子高手》出自台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」之手，他平時透過社群分享自行開發的遊戲作品，Facebook 粉絲專頁已有約1萬名追蹤者，並設有 Steam 開發者作品頁面。近日他在 Threads 帳號「@yuyang_0927」發文表示：「我又再度手搓了一個烏龍派出所的遊戲」，並公開實際遊玩影片，迅速吸引大量網友關注。
從遊戲畫面可以看到，玩家操控身穿藍色制服、腳踩拖鞋的阿兩，在警察署走廊內四處奔跑，沿途可以看到多名穿著制服的女警，靠近目標時還會出現粉紅色準星。遊戲採用第三人稱3D視角，畫面上方設有倒數計時器，左上角則顯示累積分數，玩家必須在有限時間內尋找目標，努力獲得更高分數。
最荒謬的是，玩家還能選擇不同的豪華道具當作「釣餌」，例如BMW、賓士、保時捷及法拉利等名車，或是愛馬仕包包、Tiffany戒指、高跟鞋等禮物。選好道具後，阿兩就能拿著特殊裝置對女警展開攻勢，畫面還會出現「收竿」操作及成功、失敗判定，彷彿真的在玩釣魚遊戲。
這種在場景中尋找異性、想辦法吸引對方的玩法，也讓不少人聯想到過去風靡網路的《電眼美女》。影片曝光後，網友紛紛笑稱「好好笑是烏龍派出所版的電眼美女嗎XD」、「完美還原有一集釣馬子」、「哇靠，釣馬子」，還有人大讚「裡面的素材跟音檔也太用心了吧」、「太荒謬了⋯還有台配」，對遊戲的還原程度感到驚喜。
《烏龍派出所》真的有釣馬子！第68集經典劇情、遊戲免費下載
其實《釣馬子高手》致敬的情節，正是《烏龍派出所》動畫第68集〈對決！釣馬子〉，日文原名為〈対決！美女一本釣り〉，於1998年播出，也是許多台灣觀眾印象深刻的經典橋段。
故事中，自認電玩技術高超的兩津勘吉，原本與大原所長比賽釣魚遊戲，沒想到竟然敗給所長，讓阿兩相當不服氣。為了扳回一城，他找來另一款更先進的「釣馬子」遊戲機，向所長重新挑戰，透過尋找現實中的女性，將追求美女的過程轉化成遊戲挑戰，展開一場荒謬對決。
如今這段經典劇情被台灣開發者重新製作成3D遊戲，連名車、名牌禮物及釣魚操作都成為遊戲元素，讓不少粉絲想起當年的爆笑橋段。想親自體驗《釣馬子高手》的玩家，開發者「魚羊做遊戲」公開 Google 文件，提供下載連結，讓有興趣的玩家自行下載。不過作者也特別提醒：「是Windows電腦遊戲，手機跟Mac不能玩🥹」，因此目前無法使用iPhone、Android手機或Mac電腦遊玩。
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這款《釣馬子高手》出自台灣獨立遊戲開發者「魚羊做遊戲」之手，他平時透過社群分享自行開發的遊戲作品，Facebook 粉絲專頁已有約1萬名追蹤者，並設有 Steam 開發者作品頁面。近日他在 Threads 帳號「@yuyang_0927」發文表示：「我又再度手搓了一個烏龍派出所的遊戲」，並公開實際遊玩影片，迅速吸引大量網友關注。
從遊戲畫面可以看到，玩家操控身穿藍色制服、腳踩拖鞋的阿兩，在警察署走廊內四處奔跑，沿途可以看到多名穿著制服的女警，靠近目標時還會出現粉紅色準星。遊戲採用第三人稱3D視角，畫面上方設有倒數計時器，左上角則顯示累積分數，玩家必須在有限時間內尋找目標，努力獲得更高分數。
這種在場景中尋找異性、想辦法吸引對方的玩法，也讓不少人聯想到過去風靡網路的《電眼美女》。影片曝光後，網友紛紛笑稱「好好笑是烏龍派出所版的電眼美女嗎XD」、「完美還原有一集釣馬子」、「哇靠，釣馬子」，還有人大讚「裡面的素材跟音檔也太用心了吧」、「太荒謬了⋯還有台配」，對遊戲的還原程度感到驚喜。
其實《釣馬子高手》致敬的情節，正是《烏龍派出所》動畫第68集〈對決！釣馬子〉，日文原名為〈対決！美女一本釣り〉，於1998年播出，也是許多台灣觀眾印象深刻的經典橋段。
故事中，自認電玩技術高超的兩津勘吉，原本與大原所長比賽釣魚遊戲，沒想到竟然敗給所長，讓阿兩相當不服氣。為了扳回一城，他找來另一款更先進的「釣馬子」遊戲機，向所長重新挑戰，透過尋找現實中的女性，將追求美女的過程轉化成遊戲挑戰，展開一場荒謬對決。
如今這段經典劇情被台灣開發者重新製作成3D遊戲，連名車、名牌禮物及釣魚操作都成為遊戲元素，讓不少粉絲想起當年的爆笑橋段。想親自體驗《釣馬子高手》的玩家，開發者「魚羊做遊戲」公開 Google 文件，提供下載連結，讓有興趣的玩家自行下載。不過作者也特別提醒：「是Windows電腦遊戲，手機跟Mac不能玩🥹」，因此目前無法使用iPhone、Android手機或Mac電腦遊玩。