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◼︎台北市11月4日停水範圍

▲台北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月4日停水範圍

▲新北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月4日停水範圍

▲桃園市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月4日停水範圍

▲台南市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月4日停水範圍

▲高雄市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月4日停水範圍

▲宜蘭縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月4日停水範圍

▲南投縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月4日停水範圍

▲雲林縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月4日停水範圍

▲嘉義縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月4日停水範圍

▲屏東縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣11月4日停水範圍

▲花蓮縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣11月4日停水範圍

▲台東縣11月4日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月4日（週三）在以及總共12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在台南市還有長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月4日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月4日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：11月4日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：11月4日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：明德路331巷一帶(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：11月4日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月4日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：11月4日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月4日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路391號至415號、中正路634號。🕦影響時間：11月4日0時至6時(共6小時)停水原因：台電新設或線路改良工程需要停電，致成功加壓站無法供水。📍停水地區桃園區：三元里、三民里、大有里、大業里、忠義里、春日里、會稽里、檜樂里、汴洲里、福元里、青溪里(共11里)。龜山區：龜山里長壽路542巷。🕦影響時間：11月4日10時至16時(共6小時)停水原因：辦理水量計施工作業。📍停水地區蘆竹區：中山北街、中山路、南祥路、吉林路、羊城一街、長壽三街、長壽二街、長春路。龜山區：南祥路。🕦影響時間：11月4日23時至5日04時(共5小時)停水原因：辦理管網封閉調查作業。📍停水地區中壢區：明德里，五華街、健行路、內江街、南雄街、合浦街、吉長二街、吉長街、廈門街、後興路二段、徐州街、惠州街、昆明街、杭州路、桂林街、珠江街、環中東路二段、福州路、苑平街、蘇州一街、龍山街、龍岡路二段沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。🕦影響時間：11月4日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程停水施工改接作業。📍停水地區龍潭區：中正里。共1個村里。🕦影響時間：11月4日09時至15時(共6小時)停水原因：辦理管網封閉調查作業。📍停水地區中壢區：忠義里，忠信路、忠義路、中華路二段189巷沿線路段含其巷弄，部份地區無水或水壓降低。🕦影響時間：11月4日10時至16時(共6小時)停水原因：新裝工程斷管連絡。📍停水地區仁德區：中正路二段、中清路、仁中一街、仁中七街、仁中三街、仁中二街、仁中五街、仁中八街、仁中六街、仁德一街、仁德三街、仁德二街、仁德五街、仁德四街、仁義一街、仁義三街、仁義二街、仁義五街、仁義六街、仁義四街、仁義路、六甲路、勝利一街、勝利路、北保路、新田二街、新田路、義林一街、義林七街、義林三街、義林二街、義林五街、義林六街、義林南路、義林路。歸仁區：六甲八街、六甲路。🕦影響時間：11月4日09時至17時(共8小時)停水原因：新裝工程斷管連絡。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月4日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程施工。📍停水地區新化區：中正路、大德路、新化外環道、民生路。🕦影響時間：11月4日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程施工。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：11月4日09時至18時(共9小時)停水原因：應急延伸改善工程施工停水。📍停水地區安定區：新吉里🕦影響時間：11月4日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月4日09時至16時30分(共7小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三民區：鼎金一巷(金鼎路66巷~鼎金一巷巷底)🕦影響時間：11月4日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度洗管排水作業。📍降壓地區三星鄉：復興路三段。五結鄉：三結三路、三興西路、中山路一段、中正北路、中正東路、中正西路、中正路一段、中正路三段、中正路二段、中興路三段、二結路、五結中路三段、仁愛路一段、仁愛路二段、光榮北路、台興南路、台興東路、台興路、向上路、和平路、學進一路、學進三路、學進二路、復興路三段、文德路、文昌路、清水路、溪濱路三段、福德路、竹義路、純精路三段、舊街一路、舊街二路、西河一路、西河三路、西河二路、西河五路、西河六路、鎮安路、隆昌路。冬山鄉/公正路。羅東鎮/中正北路、中正路、中正路一段、中興路三段、中華路、仁愛路一段、仁愛路三段、仁愛路二段、倉前路、公正路、向上路、和平路、四維路、四育路、大同路、天津路、學府街、安平路、尚義街、復興路一段、復興路三段、復興路二段、忠孝路、愛國路、文林路、林場路、林森路、樹人路、河濱路、溪濱路三段、福德路、站前北路、站前路、竹林街、竹義路、純精路三段、純精路二段、興東路、西河五路、豐年路、長春路。🕦影響時間：11月4日08時至17時(共9小時)停水原因：工務段箱函建設管線改善。📍停水地區竹山鎮：南投縣產業運輸大道、大公街、小嶺產業道路、攔河路、集山路一段。鹿谷鄉：小嶺產業道路。🕦影響時間：11月4日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山🕦影響時間：11月4日0時至04時30分(共4小時半)停水原因：小區漏水管段調查。📍停水地區太保市：中山路一段、中山路二段、中正路、中興路一段、北港路二段、北興路、民生路。🕦影響時間：11月4日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程(一期)。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。🕦影響時間：11月4日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：11月4日09時至17時(共8小時)停水原因：大排管線移設。📍停水地區富里鄉：吳江部分地區。🕦影響時間：11月4日08時至16時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區台東市：中山路、強國街、中華路一段、四維路一段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。