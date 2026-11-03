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▲豊漁餐飲集團提到，福岡魚市場直送的黑鮪魚及當季海鮮食材，提供各品牌料理發想的強大後盾。（圖／豊漁餐飲集團）

周周都送10位消費者能免費吃初魚 另抽最大獎福岡機票

一星至二星餐廳 還有平價丼飯品牌都有參與

▲「牛喜壽喜燒水炊鍋」也在參與品牌名單內，主打個人式壽喜燒。（圖／豊漁餐飲集團）

「日山 割烹壽喜燒」推全牛宴 吃到日本空運來台頂級山形牛

▲日山割烹壽喜燒推出「頂級山形牛全牛宴」。（圖／日山割烹壽喜燒提供）

豊漁餐飲集團宣布，一年一度的「豊漁祭」正式登場，整個11月期間，集團串聯旗下多元餐飲品牌，祭出「週週抽免費吃初魚」，共計將送出30個名額，能免費吃初魚鮨與初魚鉄板料亭的精緻日式料理，還可抽「台北－福岡來回機票」。只要到集團所有餐廳消費，加入「豊漁美食町」官方LINE後，透過指定表單完成資料填寫及消費發票憑證上傳，即可取得抽獎資格。豊漁餐飲集團提到，因為長期深耕日本食材供應鏈，透過自主貿易，引進日本各地優質食材與特色地酒，從日本A5和牛、當令海鮮到各地酒造的日本酒，將產地的旬味與飲食文化帶進台灣餐桌。今年豊漁祭特別選擇與集團合作密切的福岡，作為機票大獎目的地，讓消費者有機會親自探索日本在地風味。豊漁餐飲集團副董事長蕭伊雲則表示，今年豊漁祭推出雙重抽獎好禮。第一重「週週抽免費吃初魚」，活動期間連續三週，。第二重則祭出活動參加方式十分簡單，凡於11月1日至30日期間，至豊漁餐飲集團旗下參與活動的品牌門市消費，並加入「豊漁美食町」官方LINE，透過指定表單完成資料填寫及消費發票憑證上傳，即可取得抽獎資格，有機會將初魚套餐與福岡機票大獎帶回家。至於此次參與品牌，則包括米其林二星餐廳「盈科 EIKA」、米其林一星餐廳「impromptu by Paul Lee」，以及「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」、「作 天麩羅‧割烹」、「朝炭」、「季樂和牛鐵板燒」、「牛喜壽喜燒水炊鍋」、「長浜魚屋」、「和庵燒肉株式會社」、「Shabu家」等，只要入內消費就有機會獲得獎項。另外，源自東京人形町的正宗百年名店「日山 割烹壽喜燒（すき焼割烹日山 sukiyaki hiyama）」，曾連續十年獲《東京米其林指南》一星認證。此次登台滿週年，特別推出「頂級山形牛全牛宴」，每月限量從日本空運東京本店最受歡迎的頂級山形牛來台；台灣每月配額限量供應約60公斤，由駐店主廚延續東京本店會席料理型態。以一牛多部位的概念，分切精選出俗稱月眉的肋眼上蓋（一頭牛約只有1公斤重）、沙朗、肩胛等部位，設計出8道式完整套餐。菜色包含「和牛刺身」、「和牛蒸籠蒸」、「朴葉和牛 味噌風」、「厚切和牛壽喜燒」、「和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯」、「海の味 和牛清湯」等菜色，每位售價5880元。