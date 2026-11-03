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▲郭泰源效力西武獅期間，曾於1996年取得本土球員資格，是日職洋將史上第一人。（圖／美聯社／達志影像）

📍日職符合本土資格洋將（截至2025年球季結束）

選手 國籍 符合年份 備註 郭泰源 台灣 1996 首位洋將FA Tuffy Rhodes 美國 2004 - Alex Ramirez 委內瑞拉 2008 - Alex Cabrera 委內瑞拉 2009 - Brian Sikorski 美國 2010 - 許銘傑 台灣 2011 轉隊至歐力士 Jose Fernqndez 多明尼加 2011 - Jason Standridge 美國 2017 隔年離開日職 Randy Messenger 美國 2018 - Wladimir Balentien 荷蘭 2019 - Jose Lopez 委內瑞拉 2020 隔年離開日職 Dayán Viciedo 古巴 2023 - Liván Moinelo 古巴 2025 - Neftalí Soto 波多黎各 2025 -

34歲旅日強投宋家豪今（3）日無預警離開日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊，下一步將尋求續留日職的機會，目標取得「本土球員」資格，因此暫時不考慮回中職打球。日職自洋將限制條款實施以來，歷來僅有少數洋將能跨越門檻取得本土球員資格，其中郭泰源、許銘傑2位台灣名將名列其中，難度極高。對長年征戰日本的宋家豪而言，這張本土門票除了出賽價值，更是對11年旅日生涯的最高肯定。34歲的宋家豪於2016年與樂天金鷲簽下育成合約，隔年便憑藉實力升格為支配下（正式）球員，一軍生涯累計出賽繳出22勝15敗、124次中繼成功、8次救援成功，生涯防禦率僅3.00。宋家豪今日閃電退團後，仍將持續尋求其他日職球隊的發展機會；今年季前，宋家豪的一軍年資已累積達7年又7天，原本極有機會在本季跨過門檻，無奈今年出賽數縮減，最終未能於本季如願達標。依照日職《棒球協約》規定，外籍選手若要以本土選手身分出賽，主要條件包含：1. 簽約前曾在日本就讀中學、高校、短大或專校累計滿3年以上；2. 在日本的大學連續就讀滿4年以上；3. 在日本居住滿5年以上，且在業餘成棒（JABA）所屬球隊在籍累計滿3年以上。以上三者皆須透過日職選秀會指名加盟。若未曾在日留學或打球，外籍選手想化身本土身分，唯一的途徑便是取得日職自由球員（FA）資格，必須累積滿8年（每季須待滿一軍登錄145天）年資。無論取得後是否行使FA權利，自達標隔年起便能正式脫離外籍球員名額限制。自日職1951年正式實施外籍球員制度以來，歷史上僅有14位洋將（其中2人隔年離開日職）成功以此身分取得本土出賽資格，其中台灣選手就佔了2席。台灣旅日強投郭泰源在1996年達標，成為日職史上首位取得本土資格的外籍球員；2011年，西武獅隊許銘傑也順利取得FA資格，並於行使權利後以本土球員身分轉戰歐力士猛牛。近年達成這項艱鉅門檻的洋將，則分別是軟銀鷹古巴籍強投莫伊尼洛（Liván Moinelo）與羅德隊重砲索托（Neftalí Soto）。從極為罕見的人數不難看出，外籍球員要取得本土資格的挑戰有多艱鉅。除了每年成績必須繳出高水準壓制力，更需要維持長年不受傷的健康體魄；只要單季未能在一軍待滿規定天數，就必須多花一年在殘酷的洋將名額競爭中廝殺。宋家豪在日職生涯已累積超過百次中繼成功，作為外籍後援投手，早已交出無比亮眼的成績單；對如今的他來說，全力爭取這張「本土球員」資格，不僅是延續職棒舞台的關鍵，更是給予自己多年堅持的「自我肯定」。