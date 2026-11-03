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金州勇士隊在今（3）日NBA例行賽克服上半場一度落後多達17分的逆境，靠著當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場暴砍25分的瘋狂神蹟，終場以116：113驚險逆轉鳳凰城太陽隊，強勢拉出一波5連勝。柯瑞全場飆進5記三分球攻下34分、6籃板與7助攻，生涯累計達成「單場30分、5籃板、5助攻、5記三分」的場次推進至第132場，持續刷新NBA歷史第一的障礙。知名球評廷普夫（Jason Timpf）直言，勇士近期之所以能脫胎換骨，除了柯瑞依然是NBA前10的頂級球星外，24歲超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）帶來的巨大錯位優勢，每次單打能夠得到1.45分，是徹底改變灣區大軍爭冠格局的關鍵。面對背靠背作戰且陣容輪替吃緊的考驗，38歲的柯瑞展現歷史級別的競技統治力。上半場雖然手感欠佳僅拿9分，但易籃後柯瑞開啟殺神模式，第3節以9投6中、單節4記三分球獨拿18分，幾乎憑一己之力將17分落後全數抹平；末節決戰時刻更在讀秒階段送出關鍵抄截並穩穩罰進關鍵球，率隊鎖定勝局。近3場比賽柯瑞場均繳出36.3分、6.0籃板與6.3助攻的瘋狂數據。這場勝利更讓他生涯第132度單場達成「30分、5籃板、5助攻、5記三分」，大幅領先哈登（James Harden）的115場與東契奇（Luka Doncic）的103場，穩居歷史之巔。球評廷普夫盛讚，柯瑞在歷經開季前兩場低潮後迅速回神，無論是前役在被東契奇狂噴垃圾話後下半場以教科書級別的單打徹底粉碎湖人，或是今日對決太陽的逆轉秀，都展現出全聯盟最頂級的領導力與好勝心。除了柯瑞的神級發揮，勇士能強勢重返爭冠行列的另一大功臣，莫過於開季震撼聯盟的超級新秀倫德伯格。知名球評廷普夫在專欄中特別列點盛讚，直言倫德伯格是本屆表現最好的新秀，在對戰快艇時即便柯瑞與格林（Draymond Green）雙雙缺陣，他依然19投狂轟37分擊潰對方外線大鎖。廷普夫深入分析，倫德伯格兼具鋒線身材與外線細膩控球，體型與力量足以比肩班切羅（Paolo Banchero）、詹姆士（LeBron James）與塔圖姆（Jayson Tatum）等高大前鋒，在一對一單打和低位單打中效率驚人，每次球權可斬獲1.45分；本季三分命中率更飆破41%，即使已24歲，但得分能力早已躋身全聯盟前25名。今日第四節太陽反撲之際，倫德伯格更在防守端賞給對手一記關鍵大帽，攻守兩端的全能影響力，為柯瑞分擔了大量的持球壓力與防守針對。