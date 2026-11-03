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翁曉玲拍手反諷！拒入洋流再嗆：那是亂流

沒人邀她助講？翁曉玲：我為什麼要幫蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（3）日中午以立委身分出席立法院程序委員會，國民黨立委翁曉玲見他現身，立刻拍手揶揄「歡迎沈伯洋今天來開會」，沈伯洋隨即笑回一句反擊；隨後，綠委王義川又當面追問翁曉玲，為何不幫國民黨台北市長蔣萬安助選，她竟脫口反問：「我為什麼要幫蔣萬安？」現場互動引發關注。沈伯洋投入台北市長選戰後，以「洋流」作為競選主軸，相關話題不僅在台北引發討論，也逐漸延燒至其他縣市，成為近期政壇焦點。不過，藍營立委也頻頻針對沈伯洋的立委出席狀況提出質疑，指控他未出席部分立法院會議，甚至批評他是「薪水小偷」。沈伯洋今日中午出席程序委員會，現場清查出席人數時，翁曉玲見他到場，隨即語帶諷刺地拍手喊道：「很想念啊！歡迎、歡迎沈伯洋今天來開會！」當時正在吃便當的沈伯洋聽聞後，沒有動怒，反而笑著回應：「我那麼溫暖，要不要來加入洋流？」不過，翁曉玲並未接受邀請，隨即回嗆自己不會加入洋流，因為那是「亂流」。一旁的民進黨立委、立法院黨團副幹事長陳培瑜，立刻接話高喊：「歡迎翁曉玲加入洋流！」雙方一來一往，現場增添不少火藥味。除了沈伯洋與翁曉玲的「洋流」交鋒，王義川也加入戰局，隔空向翁曉玲喊話：「怎麼都沒有人邀請翁曉玲助講？你是不是很羨慕？」翁曉玲回應自己並不羨慕，但王義川隨即繼續追問：「你怎麼不幫蔣萬安助選？人家沒有邀你去啊！」聽到王義川這番話，陳培瑜也在一旁大喊「翁曉玲不幫蔣萬安」，沒想到翁曉玲立即回了一句：「我為什麼要幫蔣萬安？」隨著相關畫面曝光，也讓這場立法院程序委員會的插曲，成為另類話題焦點。