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美國佛羅里達州棕櫚灘縣1日發生致命空難，一架從德州奧斯汀飛往巴哈馬的Learjet 60商務噴射機，在住宅區附近墜毀起火，機上2名機組員和7名乘客全數罹難，其中包括一對德州夫婦和他們的2名年幼子女。美國國家運輸安全委員會（NTSB）2日表示，有跡象顯示飛機在撞地前就已開始解體；年僅20歲、高中時就考取飛行執照的女副駕菲爾蓋拉斯（Nathalia Gadelha Filgueiras）也不幸罹難。據美聯社、NTSB初步說明，這架飛機由「Aurora Aviation」以「Upper Jet」名義營運，屬於包機飛行，從奧斯汀－伯格斯壯國際機場起飛，目的地是巴哈馬的北伊柳塞拉機場。飛行約2小時後，飛機在3萬5000英尺（約1萬670公尺）高空向東巡航時，機組向航管回報遭遇大雨、機身輕微結冰，以及中度亂流，飛機上下顛簸多達700英尺，於是請求爬升到3萬7000英尺。獲准爬升後不到30秒，機組就回報飛機急速下降，接著發出「Mayday」求救，並回報飛機處於「超速狀態」。航管通話紀錄顯示，機組先是回報每分鐘下降1萬英尺，之後變成每分鐘2萬英尺，最後喊出「我們要撞地了」「已經沒時間了」，隨即失聯。飛航追蹤網站Flightradar24的資料顯示，飛機最後的下降率一度超過每分鐘3萬2000英尺。飛機最後在棕櫚灘縣格林納克斯（Greenacres）一帶、西棕櫚灘西南方約11公里處墜毀，撞出一個大坑並起火燃燒，殘骸散落附近道路和民宅。當地約77戶活動房屋的居民被緊急疏散，一名在附近開車的男子腿部受傷。NTSB委員查普曼（Tom Chapman）2日召開記者會表示：「我們確實有跡象顯示，飛機在撞地前就已經開始解體。」他說，調查人員可能會在離墜機點一段距離外找到飛機零件，呼籲民眾發現殘骸時不要移動，盡快通報。至於事故是否由天氣造成，查普曼表示，天氣將是「調查的主要重點」之一，但高空當時的實際氣象狀況仍有待釐清。NTSB也強調，目前的資料都是初步資訊，可能隨調查進展修正。外界關心的黑盒子，目前還沒有尋獲。據WFTV報導，飛機的維修紀錄顯示機上裝有駕駛艙通話紀錄器（CVR），但官員還不確定能不能找回。墜機撞出的大坑已經積水，增加了搜尋殘骸的難度。依照NTSB的慣例，初步調查報告通常在事故後約30天內公布，但最終肇因報告往往要1到2年才會出爐。前戰鬥機飛行員巴克利（Matthew Buckley）接受CBS奧斯汀台訪問時分析，Learjet 60的機翼並不是為結冰環境設計的，「一旦開始結冰，就會改變機翼的空氣動力特性」。他也提到，在高空、機翼結冰的狀況下嘗試爬升，可能讓飛機陷入飛行員俗稱的「死亡角」（coffin corner），也就是飛太慢會失速、飛太快又會超速，加大油門也無法產生足夠的升力。巴克利根據墜機影片研判，飛機的水平尾翼可能已經脫落。不過他強調，這只是他個人從影片判讀的看法，並非NTSB的調查結論。罹難的副駕菲爾蓋拉斯，母親和繼父已向美國媒體證實她的死訊。據家屬表示，她累積約1300小時飛行時數，從事職業飛行工作約9個月。菲爾蓋拉斯2023年就讀佛州西博卡拉頓社區高中時，透過學校的航空課程取得飛行執照，費用由棕櫚灘縣學區資助。她當年接受地方電視台訪問時笑說，有人覺得她會開飛機卻不會開車很奇怪，她自己倒覺得很有趣。美聯社指出，她持有駕駛該型飛機的資格，但不具備擔任機長的資格。目前也還無法確認，最後通話中的每一句話是由哪一名機組員說出，以及失事當下由誰操控飛機。機長和其他乘客的身分，官方尚未正式公布。