美國佛羅里達州2日發生私人噴射機墜毀事故，機上9人全數罹難，包括45歲的科技企業家羅賓森（Adam Robinson）、40歲妻子海倫夏普（Helen Sharp），以及年僅4歲、2歲的一對兒女。令人鼻酸的是，羅賓森生前曾公開分享自己的家庭觀，強調不願為了工作犧牲陪伴家人的時間，甚至堅持每天下午5點或5點半就停止工作，關上電腦回家。如今這段昔日貼文隨著空難消息曝光，再度被翻出，引發外界感慨。
根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅賓森是科技新創公司「Retention.com」的創辦人。事發當時，他與妻子、4歲女兒艾瑪（Emma）、2歲兒子查理（Charlie），以及孩子的保母安妮塔瑪麗亞（Anita Maria Cetina），外加友人夫婦，一同搭乘Learjet 60噴射機，從德州奧斯汀的住家飛往巴哈馬，準備慶生。不料飛機途中發生事故，最終墜毀在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）附近，機上9人（包含正副駕駛）無一生還。
每天準時下班！他認為家人要的「不是豪宅、而是陪伴」
羅賓森今年4月曾在社群平台發文，分享自己的職場與家庭觀，回憶過去在華爾街工作時，看過不少與自己同齡的人，每週工作70、80，甚至90個小時，聲稱這麼努力「都是為了家人」，但在他看來，家人真正渴望的並非更好的物質生活，而是陪伴：「他們不明白，為什麼自己明明讓家人住在好房子裡、孩子讀的也是私立學校，卻仍然被埋怨工時太長。」
因此，從創業初期開始，他就決定不讓自己成為這樣的人。他與共同創辦人約定，每天下午5點或5點半就停止工作，關上電腦、不再談論公事，準時回家陪伴家人；有時如果想陪孩子做些別的事，他還會提早離開公司。
他曾寫下：「我的家庭生活，給了我工作的能量，而我的工作，也為家庭生活帶來能量。」這段話如今隨著他與妻兒意外離世，再度受到關注，也讓不少人重新思考工作vs.家庭之間的平衡。
「孩子是生命中最耀眼的光」 親友悲痛悼念一家四口
面對一家4口同時離世，親友悲痛不已。家屬在聯合聲明中形容，亞當與海倫是「彼此相愛、永遠相繫的一對」，2人的熱情、慷慨，以及讓身邊每個人感受到溫暖的能力，曾經感動許多人，而孩子就是他們生命中最耀眼的光芒。
聲明中也悼念同行的友人查米費爾（Charmi Fehr）、瑞秋里德（Rachael Reed），形容2人充滿喜悅與冒險精神，總是全心全意愛著身邊的人，從相識開始便建立深厚情誼，一起享受生活。
至於孩子的保母安妮塔瑪麗亞，家屬則表示，她以溫柔與奉獻之心，照顧艾瑪和查理，早已成為這個家庭的一分子，她對孩子付出的愛與照顧，將永遠被記得。
一趟原本為慶生而安排的家庭旅行，最後卻成為一家4口的最後旅程。羅賓森生前曾認為，即使工作再成功，也不該以「失去陪伴家人的時間」為代價。如今，這段他曾經分享的生活信念，隨著這場空難重新被看見，也成了這起悲劇中，最令人心碎的註腳。
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羅賓森今年4月曾在社群平台發文，分享自己的職場與家庭觀，回憶過去在華爾街工作時，看過不少與自己同齡的人，每週工作70、80，甚至90個小時，聲稱這麼努力「都是為了家人」，但在他看來，家人真正渴望的並非更好的物質生活，而是陪伴：「他們不明白，為什麼自己明明讓家人住在好房子裡、孩子讀的也是私立學校，卻仍然被埋怨工時太長。」
因此，從創業初期開始，他就決定不讓自己成為這樣的人。他與共同創辦人約定，每天下午5點或5點半就停止工作，關上電腦、不再談論公事，準時回家陪伴家人；有時如果想陪孩子做些別的事，他還會提早離開公司。
他曾寫下：「我的家庭生活，給了我工作的能量，而我的工作，也為家庭生活帶來能量。」這段話如今隨著他與妻兒意外離世，再度受到關注，也讓不少人重新思考工作vs.家庭之間的平衡。
「孩子是生命中最耀眼的光」 親友悲痛悼念一家四口
面對一家4口同時離世，親友悲痛不已。家屬在聯合聲明中形容，亞當與海倫是「彼此相愛、永遠相繫的一對」，2人的熱情、慷慨，以及讓身邊每個人感受到溫暖的能力，曾經感動許多人，而孩子就是他們生命中最耀眼的光芒。
聲明中也悼念同行的友人查米費爾（Charmi Fehr）、瑞秋里德（Rachael Reed），形容2人充滿喜悅與冒險精神，總是全心全意愛著身邊的人，從相識開始便建立深厚情誼，一起享受生活。
至於孩子的保母安妮塔瑪麗亞，家屬則表示，她以溫柔與奉獻之心，照顧艾瑪和查理，早已成為這個家庭的一分子，她對孩子付出的愛與照顧，將永遠被記得。
一趟原本為慶生而安排的家庭旅行，最後卻成為一家4口的最後旅程。羅賓森生前曾認為，即使工作再成功，也不該以「失去陪伴家人的時間」為代價。如今，這段他曾經分享的生活信念，隨著這場空難重新被看見，也成了這起悲劇中，最令人心碎的註腳。