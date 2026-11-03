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▲顧安生（左）和胡錦結婚至今超過45 年，兩人育有一名女兒顧芩，夫妻鶼鰈情深。（圖／八大提供）

台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生今（3）日傳出過世，他的演員老婆胡錦已經證實，透露目前正在處理後事，另前主播沈依婷也在台視群組表示，顧安生已經於今天中午12點15分病逝於國泰醫院，享壽83歲。據《自由娛樂》報導，求證顧安生辭世的消息，與他情牽46年的太太、資深演員胡錦語氣哀戚表示「現在還在處理當中」，而前主播沈依婷也在台視群組表示：「我們敬愛的顧安生大哥已於今天中午12:15病逝於國泰醫院，享壽83歲。」顧安生是台灣電視新聞界的傳奇與代表性人物，曾經擔任台視的當家新聞主播、新聞部經理及副總經理，以沉穩端莊、口齒清晰且溫文儒雅的播報風格深植人心，他1969年進入台視擔任記者，1984年接替盛竹如成為當家主播，在台視全盛時期，曾經創下一整年領到29個月薪水的輝煌紀錄。此外，1988年蔣經國總統逝世時，時年45歲的顧安生是全台灣第一個向全國觀眾宣布此重大消息的主播，離開主播台後，顧安生晉升為台視新聞部經理與副總經理，2005年他從台視退休，曾經受邀出任第一大飯店董事長，私人生活方面，顧安生與與影星妻子胡錦結婚至今超過45 年，兩人育有一名女兒顧芩。