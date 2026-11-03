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▲唐西奇（Luka Doncic）此役出賽35分鐘，24投14中，包含三分球15投6中、罰球10投8中，狂轟全場最高42分，另有7籃板、13助攻與2次抄截。（圖／翻攝自湖人官方X）

密爾瓦基公鹿時期，字母哥（Giannis Antetokounmpo）經常得靠個人爆發扛起球隊攻防；如今轉戰邁阿密熱火，原以為能在新環境開啟不同的爭冠篇章，沒想到面對洛杉磯湖人，熱火卻再度暴露出熟悉的困境。今（3）日作客湖人主場，熱火終場以117：138慘敗，從比賽開局便一路挨打，即使字母哥繳出30分、12籃板、7助攻的全能數據，仍無法改變戰局。字母哥換了球隊，卻還是被球隊過度仰賴球星的問題纏身，這支熱火究竟是迎來新核心，還是只是成了「第2個公鹿」？單看個人數據，字母哥此役並不失色，全場攻下30分、12籃板、7助攻，另有1次抄截與2次阻攻，展現禁區破壞力與組織能力。不過，問題在於他的影響力來得太晚。上半場湖人透過區域防守與協防收縮，限制字母哥切入禁區的空間，也讓熱火進攻節奏受到干擾；等到字母哥試圖在下半場接管比賽時，雙方差距早已被拉開。這也讓人聯想到字母哥過去在公鹿時期經常面臨的處境。當對手集中防守資源限制他的進攻，其他球員能否適時跳出來，便成為球隊能否突破困境的關鍵。熱火此役並非沒有其他得分點，湯普森（Klay Thompson）攻下19分，阿德巴約（Bam Adebayo）也有16分、9籃板進帳，但兩人的火力都未能在比賽仍有懸念時有效改變局勢。更嚴重的是防守端。熱火全場失掉138分，上半場尤其無法限制湖人的進攻，無論是外圍換防、協防補位，或是對持球人的壓迫，都沒有拿出足夠強度。身為球隊核心，字母哥不只需要在進攻端扛起責任，也必須帶動隊友從防守端建立比賽強度。當球隊一再靠球星得分追分，卻無法在另一端守住對手，單靠個人數據自然很難換來勝利。反觀湖人，唐西奇（Luka Doncic）完全掌握比賽節奏。此役他出賽35分鐘，24投14中，包含三分球15投6中、罰球10投8中，狂轟全場最高42分，另有7籃板、13助攻與2次抄截。熱火曾嘗試採取包夾，希望迫使唐西奇提早出球，但湖人透過流暢的球權轉移找到空檔；當熱火改回盯防，唐西奇又能利用身材、節奏與投籃能力，逐一破解防守者。熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後也坦言，球隊沒有真正找到限制唐西奇與湖人的方法。他表示，面對唐西奇這樣的籃球天才，本來就會是一場挑戰，但湖人上半場幾乎得到所有想要的進攻機會，熱火無論採取哪種防守策略，都必須做得更加穩定。唐西奇賽後則指出，熱火幾乎每個回合都對他採取夾擊，而湖人球員在轉移球方面做得很好。即使球隊錯失不少空檔投籃，仍能攻下138分，足以看出湖人進攻端的破壞力。當唐西奇吸引防守後，隊友便能獲得更舒服的出手機會，熱火的防守選擇也因此陷入兩難。除了單場42分的表現，唐西奇開季狀態同樣驚人。根據統計，他本季前7場比賽累積攻下268分、56籃板與57助攻，追平NBA史上最快達成250分、50籃板、50助攻的紀錄，這項紀錄過去也曾由他在2022年與2025年締造。此外，他更成為自2007年柯比（Kobe Bryant）以來，首位連續5場比賽上半場得分都突破20分的湖人球員。湖人此役不只靠唐西奇單點爆發，里夫斯（Austin Reaves）也貢獻27分，讓球隊在主場以21分差距拿下勝利，目前戰績來到6勝2敗，穩居西區前段班。相較於熱火還在摸索如何讓字母哥融入團隊攻防，湖人已經展現出以唐西奇為進攻核心、透過隊友支援放大威力的打法。字母哥的個人能力毋庸置疑，但如果熱火無法建立更穩定的外圍火力與團隊防守，僅僅把球交給他解決問題，恐怕很難擺脫過去公鹿時期曾經遇到的困境。換了隊徽，卻還是相似的難題，這才是熱火此役最需要正視的警訊。