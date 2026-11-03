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最初的皮卡丘玩偶11/7台北再販！兩款商品最低220元

寶可夢高雄快閃店11/13登場！限定商品一次買

▲台灣寶可夢官方宣布，「Pokémon Center POP-UP STORE」高雄快閃店將於11月13日（五）至11月22日（日），在新光三越高雄左營店10樓登場。（圖／IG@寶可夢台灣）

高雄快閃店入場方式整理！整理券每天10時開始發

寶可夢中心POP-UP STORE高雄快閃店資訊

本週末信義區又將擠滿寶可夢迷！台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）宣布，今年3月曾掀起搶購熱潮的30周年紀念商品「Red Green」皮卡丘玩偶，將於11月7日重新到貨，包含毛絨玩具及吉祥物兩款商品，售價分別為630元、220元。此外，南部訓練家也有好消息，集結多款寶可夢中心原創商品的「Pokémon Center POP-UP STORE」高雄快閃店，將於11月13日至22日在新光三越高雄左營店登場。台灣寶可夢中心表示，以初代遊戲《寶可夢 紅／綠》中登場的皮卡丘為靈感，推出的「Red Green」系列毛絨玩具及吉祥物，將於11月7日（六）重新到貨。商品以圓潤可愛的外型呈現，搭配簡約、洗練的設計風格，無論是外出攜帶或擺放在房間展示都相當適合。此次再販共有兩款商品，分別為「吉祥物 Red Green（皮卡丘）」，售價220元；以及「毛絨玩具 Red Green（皮卡丘）」，售價630元。另外，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於11月6日（五）下午4時開始販售。由於先前商品曾引發搶購風潮，台北寶可夢中心也將於11月部分日期實施入店整理券制度，包含除了台北商品再販，南部訓練家也能把握機會！台灣寶可夢官方宣布，「Pokémon Center POP-UP STORE」高雄快閃店將於11月13日（五）至11月22日（日），在新光三越高雄左營店10樓登場。現場將販售多款寶可夢中心原創商品，包含毛絨玩具、寶可夢卡牌、生活雜貨、吉祥物，以及Pokémon Center TAIPEI開幕紀念商品等。本次活動主視覺以寶可夢30周年為主題，集結各世代的初始夥伴共同亮相，讓訓練家前往捕捉喜愛的寶可夢商品。為維持現場秩序及避免人潮過度集中，高雄快閃店將採取入店整理券方式管理人流。想入場的民眾，須前往新光三越高雄左營店夢想廣場（彩虹市集1樓）指定地點排隊領取整理券。整理券將於11月13日至22日每日發放，上午10時開始、10時30分結束，實際發放時間可能依當日人潮狀況調整。活動期間：2026年11月13日至11月22日營業時間：週一至週日11：00至22：00活動地點：新光三越高雄左營店10樓活動地址：高雄市左營區高鐵路123號整理券發放地點：新光三越高雄左營店夢想廣場（彩虹市集1樓）整理券發放時間：每日10：00開始、10：30結束