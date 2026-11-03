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美國佛羅里達州棕櫚灘縣1日發生私人噴射機墜毀事故，機上9人全數罹難。年僅20歲、高中時就考取飛行執照的女副駕菲爾蓋拉斯（Nathalia Gadelha Filgueiras）身分曝光後，網路上出現「太年輕、經驗不足」的質疑聲浪，甚至有人批評她最後的求救通話太驚慌。對此，擁有超過8000小時飛行經驗的美國太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）罕見出面力挺，直言她「直到最後都在做她的工作」，呼籲外界先讓調查人員釐清真相。據英國《IBTimes》報導，菲爾蓋拉斯的身分曝光後，社群平台X上出現不少批評。有網友留言：「太年輕就死了，也太年輕，不該在這種天氣下飛。」也有人說：「我不贊成讓青少年拿飛行執照，他們需要更多歷練和經驗。」一名自稱飛行員的網友更酸：「社群貼文、可愛的受訪影片都很好玩，直到你的經驗不足害死自己和其他7個人。」另有網友在沒有任何證據的情況下，暗指她是靠關係才得到這份工作，還主張應該禁止未滿18歲的人學開飛機。《IBTimes》指出，這些都是網友的個人意見，不能當作事故原因的證據。調查單位目前也還沒有認定，經驗、天氣或其他因素是否與墜機有關。面對網路批評，NASA署長艾薩克曼以個人身分在社群平台發文回應。艾薩克曼是億萬富翁企業家，也是經驗豐富的飛行員，曾自掏腰包搭乘SpaceX太空船上太空。他表示，自己駕駛這類型飛機已經超過20年，累積超過8000小時飛行時數。艾薩克曼說，在這起事故中，最讓他難過的是副駕最後的無線電通話。他強調，她「直到最後一刻，都在恐怖的情況下持續和航管溝通，盡到自己的職責」，「她很可能在發出那些通話之前，就已經知道自己會死」。他也解釋，包機業者常聘用年輕的商用飛行員擔任副駕，搭配持有航空運輸駕駛員執照的資深機長，讓年輕飛行員累積經驗。菲爾蓋拉斯應該都受過相應的訓練與考核。他呼籲：「讓調查人員去調查、學習，再分享事實。」菲爾蓋拉斯2020年開始學開飛機，部分課程是和同樣會開飛機的父親一起上。2023年，她還在就讀佛州西博卡拉頓社區高中時，透過學校航空課程取得飛行執照，費用由棕櫚灘縣學區資助。當時她連汽車駕照都還沒有，接受地方電視台訪問時笑說：「我確實會拿這件事來炫耀。」據家屬表示，她累積約1300小時飛行時數，從事職業飛行工作約9個月。美聯社指出，她持有駕駛該型飛機的資格，但不具備擔任機長的資格。目前也還無法確認失事當下由誰操控飛機，機長身分也還沒正式公布。值得注意的是，這次網路上的爭議主要集中在「年齡」與「經驗」。據《IBTimes》等媒體報導，目前並沒有出現以性別為由的大規模指責。不過，在她的身分正式確認前，網路上就已經流傳「女飛行員」的說法，部分小報標題也特別強調她的性別。外界之所以敏感，是因為去年曾有前例。2025年1月，美國華府雷根國家機場發生客機與黑鷹直升機相撞的空難，當時直升機上的女駕駛被部分網友和政治人物連結到「多元、平等與包容」（DEI）政策，川普本人也把空難歸咎於DEI，引發強烈爭議。另一名跨性別直升機駕駛還被網友錯誤指認為肇事者，被迫出面澄清。這起空難的肇因目前仍在調查中。美國國家運輸安全委員會（NTSB）委員查普曼（Tom Chapman）表示，有跡象顯示飛機在撞地前已經開始解體，並將天氣列為調查的主要重點之一。機組失事前曾回報遭遇結冰和中度亂流，請求爬升後不久，飛機就急速下降墜毀。NTSB強調，目前的資料都是初步資訊，可能隨調查進展修正。機上的駕駛艙通話紀錄器也還沒尋獲。