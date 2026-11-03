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朱惕之從副市長轉任副秘書長 陳長宏質疑侯友宜替愛將卡位

新北市府駁政治操作 李利貞搬出陳其邁人事異動反擊

媒體人陳長宏今（3）日在社群平台Threads爆料，新北市政府2日發布人事命令，將副市長朱惕之調任副秘書長，質疑朱惕之並未犯錯，卻從政務官轉任事務官，恐怕是新北市長侯友宜提前替愛將「卡位」，甚至形容這項安排有濃厚的「政治交代後事」意味。對此，新北市政府新聞局長李利貞回應，相關人事調整均依市政推動及業務需求通盤考量，並舉高雄市長陳其邁今年8月也曾調整4名局長職務為例，強調這是地方政府正常人事安排，呼籲外界勿過度政治解讀。陳長宏在Threads發文指出，新北市府2日發布人事命令，副市長朱惕之改派為副秘書長，讓他直呼「新北市政府出了一件怪事」。他質疑，據其了解，朱惕之並未犯下任何錯誤，為何突然遭到降調？背後是否另有政治考量？陳長宏分析，副市長屬於政務官，副秘書長則是依公務人員任用制度任職，認為侯友宜此舉形同替朱惕之保留一個簡任第13職等的職缺。他進一步質疑，若侯友宜看好國民黨新北市長候選人李四川當選，且侯系人馬輔選有功，未來新任市長自然可以繼續任用，何必選在此時進行人事安排？陳長宏更直言，從自己多年製作政論節目的經驗來看，這項人事調整有濃厚的「臨終交代後事」意味，並特別強調所指的是政治壽命，甚至感嘆國民黨連續執政新北21年的局面恐將迎來終點。針對外界質疑，新北市政府新聞局長李利貞表示，市府各項人事調整，都是依照整體市政推動及業務需要進行通盤考量，目的在於讓公務人員持續在各自崗位發揮專業，並非外界所稱的政治布局。李利貞也特別舉出高雄市政府的案例，指出根據媒體報導，高雄市府今年8月同樣有4位局長調整職務、回任事務官，相關安排均符合規範，屬於地方政府正常的人事調整。她呼籲外界應以一致標準看待各縣市政府的人事任用，「無須過度政治解讀」。