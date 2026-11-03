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▲六盛和菓子燒從食材選擇維持產品品質，展現微型加盟下「規模精簡、品質不減」的品牌思維。（圖／翻攝畫面）

高雄知名日式甜點品牌「六盛和菓屋」推出「微型加盟新店型」，以「店前店」模式結合日式品牌美學與現點現做甜點，透過店面設計、商品陳列與現做香氣，營造如同漫步日本街角的「微出國」體驗，讓消費者在選購與品嚐甜點的日常片刻，感受日式生活美學。新店型以外帶為主，不需規劃內用座位，讓有限坪數集中運用於甜點製作、商品展示與販售服務。六盛從自身營運經驗出發，整合空間、設備與人力配置，讓有意投入甜點市場的創業者，能依場地條件與可投入資源，評估適合自己的開店方式。在店型規劃上，六盛將品牌視覺與實際作業需求一併納入考量，從招牌、商品陳列到製作與出餐動線，兼顧日式風格與日常營運，讓店前店在有限空間中，也能呈現鮮明的品牌形象。六盛和菓屋對甜點品質的要求，從食材選擇開始。以和菓子燒為例，選用日本進口三溫糖、日本 NIPPN DIA 麵粉，以及以含葉黃素飼料飼養之雞隻所產的雞蛋，並持續琢磨製作細節，呈現甜點的口感與風味。現點現做也是品牌體驗的重要一環。消費者能在等候時看見甜點製作的過程，並品嚐剛完成時的香氣與口感。六盛表示，精簡經營空間的同時，仍重視原料選擇與製作流程，讓產品品質與日式品牌體驗相互呼應。六盛和菓屋表示，未來加盟市場的競爭，除了店面大小與據點數量，更在於品牌能否在不同經營規模中維持自身特色。透過「店前店」新店型，六盛希望將日式品牌美學、現點現做與甜點體驗延伸至更多生活場景，並持續累積產品與經營經驗，讓有意投入甜點市場的創業者，能從適合自己的規模開始。六盛和菓屋指出，品牌將持續累積營運資料，檢視不同場地與經營條件下的投入及產出，作為調整空間、設備與作業流程的依據，也讓有意加盟的創業者能更具體地評估經營需求。對六盛而言，剛剛好的經營規模，也能承載對甜點品質與品牌細節的講究，讓消費者在日常街角，感受日式生活美學與「微出國」的樂趣。