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▲桃園新住民代表林桂金致贈黃世杰「椰子保溫壺」。（圖／民進黨提供）

民進黨今（3）日舉辦「新住民有力量」桃竹苗候選人新住民政見記者會，由桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程及苗栗縣長候選人陳品安共同出席發表新住民政見願景。民進黨秘書長徐國勇表示，民進黨推動新住民政策，不是要將不同文化背景的新住民融合成單一樣貌，而是希望讓每個族群都能展現自身特色，共榮生活在台灣這塊土地上。黃世杰提出四大政見方向，包括強化就業與創業支持，協助新住民在地穩定發展；提升多語公共服務便利性，打造語言無障礙的友善生活圈；跨局處整合行政資源，建立一站式服務機制並強化法律權益保障；以及推動參與式治理與文化平權，鼓勵新住民投入公共事務，讓多元聲音進入市政決策。莊競程則提出三大政見主張，首先，增加「新竹市新住民照顧輔導委員會」的新住民代表席次，擴大新住民參與市政決策的機會；其次，推動1999市民專線增設越南語及印尼語服務，降低語言隔閡，提升公共服務可近性；此外，規劃成立「新住民創業陪跑團」，整合創業諮詢、專業輔導及營運支持等資源，陪伴新住民實現創業目標。陳品安提出的新住民政見，則涵蓋專責服務、教育培力及平權就業三大面向，包括強化新住民專責服務窗口與在地服務網絡，鼓勵新住民持續進修及取得專業證照，並完善新二代教育支持措施。具有律師專業背景的陳品安也特別強調法律諮詢及急難扶助的重要性，主張強化相關支持機制，讓新住民面對法律問題或突發困境時，能及時取得必要協助。記者會中，來自桃園、新竹及苗栗的新住民代表也分別致贈象徵祝福的工藝品。桃園新住民代表林桂金致贈黃世杰「椰子保溫壺」，象徵黃世杰時刻保持溫暖為民服務的初心；新竹新住民代表何香蓮致贈莊競程「彩繪竹杯」，寓意步步高升，期盼帶領新竹持續進步；苗栗新住民代表楊慧則致贈陳品安「越南咖啡壺」，象徵涓滴成河、累積能量，並獻上順利當選的祝福。