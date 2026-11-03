訓練家留意！中華郵政即將在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，屆時全臺901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售。想搶先選購的民眾，可在明（4）日上午「i集郵」預購寶可夢集郵商品，包含便利包拉鍊袋組、郵票珍藏組等，訂單滿千元再贈皮卡丘伊布迷你便利箱1個。
中華郵政「寶可夢郵票小全張」採用自黏式背膠郵票紙印刷，限量30萬張（每人限購2張郵票），每張內含10枚郵票，面值均為8元，售價90元；另有護票卡售價15元。11月17日上午8時30分在「i集郵」開放訂購及附帶發行品。
本次也推出寶可夢集郵商品 ，包含便利包拉鍊袋組、分類存錢筒、郵票珍藏組、精靈球郵差包、明信片組、日期印章、折疊推車等；若購買商品全套組（每組售價$3,200），加贈皮卡丘購物袋1個；每筆訂單限購3組，限量500組。預購時間為11月4日上午8時30分至11月16日下午11時59分。
郵票發行首日會設置3場臨時郵局（世界郵展現場、臺中民權路郵局、新興郵局），以及6間寶可夢主題郵局（臺北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、臺中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（臺北信義郵局、臺北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），歡迎民眾前往現場參與。
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郵票發行首日會設置3場臨時郵局（世界郵展現場、臺中民權路郵局、新興郵局），以及6間寶可夢主題郵局（臺北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、臺中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（臺北信義郵局、臺北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），歡迎民眾前往現場參與。