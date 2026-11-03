我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（3）日在主場以138：117徹底打爆邁阿密熱火隊，熱火開季戰績2勝５敗，攻防體系全面崩潰，上一季好不容易練出的全民皆兵體系進攻，這一季又委靡了。對比此憶進攻行雲流水轟下39次助攻的湖人。全場奮戰34分鐘狂砍30分、12籃板與7助攻的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），獨木難支。不得不說，字母哥空有一身歷史級的天賦，卻連「抱團」都弄不明白，落得如今在邁阿密累死自己的尷尬處境，完全怨不得別人。首先我們要理解NBA巨星為何要抱團？當然是要將球隊陣容天賦最大化，用個人能力壓垮對手，省去繁雜的體系，用最簡單的方式去贏球。那麼就要有能力避開聯盟薪資規範，盡可能地讓那些球星能夠帶槍來頭。而回顧歷史，真正能建立王朝的成功典範，從來都不是靠交易硬湊，而是以自由球員身分空降加盟，如此才能在絲毫不損耗新東家陣容深度的前提下打造最強陣容。當年杜蘭特（Kevin Durant）空降勇士即是極致範例，即便離開雷霆飽受輿論非議，但勇士原本的73勝奪冠班底毫髮無損，讓他得以輕鬆奪冠；反觀杜蘭特日後透過交易轉戰太陽，球隊為了換取他而掏空了所有側翼防守與選秀資產，最終深陷泥淖。如今的字母哥，顯然重蹈了KD在太陽時的致命覆轍。而字母哥為什麼選擇被交易而不是自由身投奔呢？一是他和公鹿還有合約，年紀也不小了，不想再浪費一年；另外可能也和他的團隊不願放棄「鳥權」有關，因為如果是自由球員轉隊，那他下一份合約能拿的錢就少多了。這種「既想要歷史頂級薪資，又想要豪門爭冠陣容」的心態，直接導致熱火為了迎奉他，不得不付出巨大的交易籌碼，進而徹底掏空了原有的戰力結構。字母哥本質上是一名具備歷史級終結能力與禁區破壞力的巨星，但從來都不是能梳理全隊進攻的引擎。來到缺乏頂級「Playmaker」坐鎮的熱火後，他既要扛起禁區防守、抓籃板，還得頻頻拉到外圍持球策應，全場送出7次失誤就是最好的證明。熱火攻防失序，過往引以為傲的防守這一季也丟了，總教練史波爾史特拉（Erik Spoelstra）賽後無奈坦言「半場拿了72分居然還落後」，球員防守四處漏風、進攻全靠字母哥單打獨鬥。照這種方式打下去，不要說爭冠，恐怕要搶附加賽了。與字母哥在泥沼中掙扎形成強烈對比的，是湖人當家巨星唐西奇（Luka Doncic）展現的歷史級統治力。此役唐西奇出賽35分鐘，24投14中、飆進6記三分球，狂轟42分、7籃板、13助攻與2抄截，以不可思議的效率帶領湖人整場壓制對手。本季開打僅7場比賽他便累積轟下268分、56籃板與57助攻，追平由他自己在2022年和2025年所締造的「歷史最快250分50籃板50助攻」紀錄。在面對熱火的全場包夾時，唐西奇展現了大師級的球場視野，全隊合力送出39次助攻，讓熱火防守形同虛設。不過，真正讓這支湖人蛻變為頂級強權的關鍵，並非單純是唐西奇的進攻數據，而是他在防守端的實質改變。先不說他蹲下去防守這件事能夠產生什麼樣的影響力，光是他願意這麼做，對於球隊就是莫大的激勵。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後一針見血地指出：「很多時候人們只驚嘆於他的進攻天賦，但昨晚檢視比賽錄影以及今天比賽進行期間，我們全隊都被他的防守所震撼！那真的非常鼓舞人心。」過去屢屢被對手拉出來點名打錯位的唐西奇，如今在場上展現出前所未有的防守專注度與對抗強度，不僅能在低位頂防對手鋒線，更頻繁透過精準的站位與防守預判發動快攻反擊。當一位聯盟前三級別的進攻大腦在防守端也全力以赴時，湖人其他人難道不會更積極地拚搶和跟防嗎？