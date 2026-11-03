由知名遊戲製作人小島秀夫打造的《死亡擱淺》（DEATH STRANDING）系列，即將推出全新動畫影集！Disney+ 近日公開《死亡擱淺：孤立無援》首支前導預告，宣布作品將於2027年獨家上線，不僅由小島秀夫親自擔任監製，更找來曾參與《進擊的巨人 The Final Season》、《劇場版 咒術迴戰 0》的佐野譽幸執導。值得注意的是，這次動畫並非直接重現遊戲劇情，而是以全新原創故事，帶領觀眾探索《死亡擱淺》的末日世界。
《死亡擱淺》動畫2027年登場！原創故事接續遊戲世界觀
《死亡擱淺：孤立無援》故事設定在主角山姆成功透過「開羅爾網路」重新連結北美大陸之後。隨著美國逐漸從廢墟中重生，人類再次建立聯繫，卻也開始面對新的問題，原本象徵希望的連結，反而帶來意想不到的後果。
與遊戲主要圍繞山姆的旅程不同，動畫將透過一對年輕男女的視角，描繪世界各地不同人物的生存故事，包括以不可思議方式串連人心的老人、深陷戰火的女戰士、對命運感到憤怒的少年，以及選擇與世隔絕的少女。
其中，少女原本打算遠離世界，卻因為一連串意外相遇，被迫重新面對人與人之間的關係。動畫將延續《死亡擱淺》對孤獨、連結與人性的探討，同時呈現遊戲主線以外的全新故事。
小島秀夫親自監製！《進擊的巨人》製作陣容加入
本次動畫製作陣容相當受到矚目，由《進擊的巨人 The Final Season》及《劇場版 咒術迴戰 0》的佐野譽幸擔任導演，劇本則交由曾參與《攻殼機動隊 ARISE》等作品的沖方丁負責。
動畫製作由曾推出《忍者神威》、《BULLET/BULLET》的 E&H production 操刀，角色原案則由參與《攻殼機動隊：SAC_2045》、《生日仙境》的插畫家 Ilya Kuvshinov 負責，並由 KOJIMA PRODUCTIONS 參與製作、小島秀夫擔任監製。
《死亡擱淺》原作以獨特的末日世界觀聞名，玩家必須在文明崩壞、人類彼此隔絕的世界中運送物資，重新建立人與人之間的聯繫。這次動畫將如何呈現遊戲中充滿神秘感的世界，以及「連結」背後的代價，也成為粉絲關注焦點。
《死亡擱淺：孤立無援》預計2027年於Disney+獨家上線，確切播出日期及更多角色資訊仍有待官方後續公布。
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《死亡擱淺：孤立無援》故事設定在主角山姆成功透過「開羅爾網路」重新連結北美大陸之後。隨著美國逐漸從廢墟中重生，人類再次建立聯繫，卻也開始面對新的問題，原本象徵希望的連結，反而帶來意想不到的後果。
其中，少女原本打算遠離世界，卻因為一連串意外相遇，被迫重新面對人與人之間的關係。動畫將延續《死亡擱淺》對孤獨、連結與人性的探討，同時呈現遊戲主線以外的全新故事。
本次動畫製作陣容相當受到矚目，由《進擊的巨人 The Final Season》及《劇場版 咒術迴戰 0》的佐野譽幸擔任導演，劇本則交由曾參與《攻殼機動隊 ARISE》等作品的沖方丁負責。
動畫製作由曾推出《忍者神威》、《BULLET/BULLET》的 E&H production 操刀，角色原案則由參與《攻殼機動隊：SAC_2045》、《生日仙境》的插畫家 Ilya Kuvshinov 負責，並由 KOJIMA PRODUCTIONS 參與製作、小島秀夫擔任監製。
《死亡擱淺：孤立無援》預計2027年於Disney+獨家上線，確切播出日期及更多角色資訊仍有待官方後續公布。