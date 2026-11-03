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▲吳奇隆感情路坎坷，好不容易和劉詩詩修成正果，卻頻傳婚變。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆上個月和工作團隊一起慶祝56歲生日，看到同事為他準備的「人生回顧」短片感動落淚，和劉詩詩結婚11年的他婚變頻傳，連媽媽都曾經忍不住說話，大讚劉詩詩是非常孝順的媳婦。回顧吳奇隆的感情經歷總是經歷波折，他曾和蔡少芬被封為苦命鴛鴦，又和馬雅舒有過一段婚姻，後來與劉詩詩交往才終於定下來，吳奇隆在婚禮上大哭，直呼曾經埋怨老天對他不公，直到遇見劉詩詩，才明白老天是想把最好的留給他。吳奇隆1999年和蔡少芬合作電影《還我情心》假戲真做，兩人身上都有家庭留下來的債務，還被封為演藝圈的苦命鴛鴦，2001年吳奇隆將演藝重心轉往中國，認識了馬雅舒，兩人合作電視劇《蕭十一郎》傳情，據說每次吳奇隆一到中國就跟人間蒸發一樣，而蔡少芬每次被問到感情，總是說，「我相信他。」沒想到分手後，吳奇隆馬上認愛馬雅舒，交往5年後步入婚姻，但兩人的婚姻僅維持4年就結束。2013年，吳奇隆公開與劉詩詩的戀情，當時吳奇隆在婚禮上落淚，直呼曾經埋怨老天爺對他不公，直到遇見劉詩詩才明白，老天是把最好的留給了他，兩人深情對望，讓台下賓客感動不已。只是這幾年，兩人鮮少同框，更傳出早已做好財產分割，婚變消息頻傳，就連吳奇隆的媽媽都曾忍不住發話，說劉詩詩溫柔體貼又孝順，還會送她包包，捨不得媳婦總被推到輿論的風口浪尖上。然而今年吳奇隆過56歲生日，團隊替他慶生，播放「人生回顧」動畫短片，讓他忍不住落下男兒淚，還有人發現影片中疑似出現劉詩詩的笑聲，間接破除婚變傳聞，但也有人提到，劉詩詩在橫店拍攝，不太可能出現在北京，且如果在現場為什麼不入鏡，各種說法眾說紛紜，感情的事情，還是只有當事人才會知道。