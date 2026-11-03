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《咚奇剛》的主角是誰？最早是遊戲反派

▲從《咚奇剛》初代宣傳海報原畫，可以看到咚奇剛、瑪利歐、波琳原型角色。（圖／拍賣行Landry Pop Auctions）

「咚奇剛」背景 善良的反派角色

《咚奇剛》初代街機宣傳海報日前在拍賣行Landry Pop Auctions，以32.94萬美元（約新台幣1077萬元）成交，創下史上最貴的遊戲原畫。而《咚奇剛》最早是在1981年發行的街機遊戲，玩家要操控「跳躍的人」，避開各種障礙物、跳上平台，拯救波琳。遊戲後續被移植到其他平台，其中最著名的就是紅白機，《咚奇剛》更是3款紅白機的首發遊戲之一。《咚奇剛》原本是1981年發行的大型電玩遊戲，玩家要操作主角跳躍穿過平台、閃避障礙等，從反派大猩猩手中救出女子，這位「跳躍的人」就是未來的瑪利歐，反派大猩猩就是未來的「咚奇剛」，女子則是波琳，可以說這款遊戲的角色後來都成為任天堂招牌明星。後來《咚奇剛》被移植到任天堂紅白機，是日本地區紅白機首發遊戲之一，都是從大型電玩平台移植到家用主機的遊戲。咚奇剛是靈長類金剛一族的族人，是強壯又有點笨的大猩猩，擅長攀爬，喜歡吃香蕉，愛慕著波琳和坎蒂剛。有時候會因為跟瑪利歐吵架，衝動綁架波琳，但其實他本性善良，算是善良的反派。近期以咚奇剛為主角的遊戲，就是在Nintendo Switch 2推出的《咚奇剛 蕉力全開》，玩家要操作咚奇剛，和少女波琳一起到地下世界，從邪惡組織中奪回黃金香蕉「蕉鑽石」，是一款結合破壞玩法與開放世界探索要素的3D平台遊戲與冒險遊戲。