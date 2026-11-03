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羅智強轟卓榮泰搶功勞：前瞻預算能穿越時空？

批中央有成果就收割 羅智強：立院不是橡皮圖章

台北市長蔣萬安近期不斷強調爭取輝達（NVIDIA）海外企業總部落腳北士科的任內政績，行政院長卓榮泰今（3）日談及中央協助輝達的相關措施，強調前瞻預算及土地問題的協助，遭國民黨立委羅智強反擊「卓榮泰，你是行政院長，不是時空旅人！」，更直言「輝達落腳台北，卓榮泰出一張嘴、蔣萬安跑斷腿！現在還想搶功勞？」針對卓榮泰今日談及中央協助輝達，羅智強發文痛批「輝達落腳台北，卓榮泰出一張嘴、蔣萬安跑斷腿！現在還想搶功勞？」他質疑，「中央補助輝達研發中心，跟北士科T17、T18的土地問題，有什麼關係？」並反問，「難道2021、2022年的前瞻預算，可以穿越時空，解決2025年新壽土地問題？」羅智強指出，「當初輝達要落腳北士科，面對地上權契約卡關，是誰出面協商？是蔣萬安、是李四川！」他接著表示，推動合意解約、排除土地障礙的是台北市政府，整合基地、最後促成輝達正式簽約的也是蔣萬安市府團隊，反問卓榮泰「這些事情有哪一件是你做的？」羅智強接著批評，「卓榮泰一邊說不要考慮黨派，一邊卻把輝達拿來政治攻防。」更直言，「有困難，蔣萬安解決；有成果，民進黨收割？這就是卓榮泰口中的『中央地方合作』？」針對前瞻預算爭議，羅智強也強調，「立法院審查預算，是憲法賦予立委的職責，不是行政院的橡皮圖章！」他指出，當年前瞻計畫規模高達8,400億元，從計畫效益、預算編列到立法院審查程序，爭議不斷，立委的職責就是替人民把關每一分納稅錢。羅智強最後表示，「輝達選擇台北是台灣的驕傲，也是市府團隊努力爭取的成果。」並向卓榮泰喊話，「少一點政治口水，多一點實際作為吧！人民要的是會做事的政府，不是只會搶功勞的行政院長！」