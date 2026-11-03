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台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪，被問到是否有意願參加第二次辯論會，蔣萬安回答「一直表達開放態度」讓沈春華無法接受，直言「很多事情的回答，有的時候必須要當機立斷，要掌握最佳timing，為什麼你不能直接說沒問題？你沒自信嗎？」更直接詢問「你現在傾向參加還是傾向拒絕」？蔣萬安才鬆口，「我傾向於參加，只要任何形式、時間、談定，當然非常願意」。蔣萬安接受沈春華《發生沈麼事》專訪，被問到「現在還有10家媒體聯合邀請接受二次的電視辯論？您同意嗎？您會接受嗎？」蔣萬安一開始回答「我一直表達開放態度」，讓沈春華飆高音試圖打斷，但蔣萬安則繼續說「 如果有第二場那就比照第一場，團隊可以協調，先敲地點、時間、細節、形式，其實不管四年前還有這一次能夠順利敲定舉辦第一場…」。不過沈春華顯然聽不下去，直言「沒有！市長，我希望這個問題，我們可不可以換一種方式，因為之前你認為說還要再協商，可是在很多事情的回答上面，有的時候必須要當機立斷，要掌握最佳timing」這次不一樣是因為沈伯洋在辯論會裡面直接邀請您、下戰帖，為什麼你不能直接說沒問題？對你來說這也是很好的空戰阿？他的收看率相信很高，也是把你的想法跟說法傳出去，對你也是加分阿，「你沒有這個自信嗎？」蔣萬安連忙說，「當然有」，他也講了辯論會舉辦本來就是可以，如果協調好大家談定，那當然可以參加，沒有問題的。沈春華追問，「那你現在是傾向於參加還是傾向於拒絕」？蔣萬安強調「我傾向於參加，只要任何、形式、時間談定」。沈春華則說，「形式已經有第一次辯論會的基礎，理論上協商應該比較簡單了吧」？蔣萬安則說，對！這當然可以協調，終究很多細節要確定，這一次能夠辦成，其實也花了兩次協調的時間，其實並不是外界想說比照第一場，因為看到對手陣營也有一些不同的想法，這都是團隊可以來溝通協調，但如果能夠談定，當然非常願意。沈春華終於，「所以我們聽到蔣萬安市長對於第二次的電視辯論是採取傾向於參加，這樣一個正向的答案」。