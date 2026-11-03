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高級水果變平價商品 中國陽光玫瑰價格崩跌

種植過剩無利可圖 大片葡萄園遭廢棄

不只陽光玫瑰！另一日本葡萄品種也流入中國

日本知名高級水果「麝香葡萄」（Shine Muscat）過去因香甜多汁、果皮薄且方便食用，深受消費者喜愛，然而這款源自日本的葡萄品種流入中國後，以「陽光玫瑰」之名大規模種植，隨著產量迅速增加，市場供過於求，價格也跟著大幅下滑。近日日本媒體實地走訪中國葡萄產區，發現當地陽光玫瑰的價格已從過去每斤80元人民幣，跌至10至20元人民幣，部分農民因無利可圖，乾脆放棄種植，留下大片荒廢的葡萄園。根據日本電視台報導，日本麝香葡萄原本屬於高價水果，但隨著品種流入中國，當地農民看準商機，紛紛投入栽培，使得種植面積不斷擴大。據稱，目前中國麝香葡萄的栽培面積已達日本約30倍。隨著麝香葡萄相關品種流入海外後被大量栽培，日本每年因此估計損失超過40億元新台幣。不過，中國龐大的生產規模雖然讓消費者能以更便宜的價格購買，卻也讓農民面臨價格崩跌的困境。日本記者首先前往上海一場水果博覽會，了解中國高級水果市場的現況。現場展示多款頂級葡萄，其中一款麝香葡萄每串售價約580元人民幣（約新台幣2857元）。記者試吃後表示，葡萄口感香甜、果皮薄，甜味也能在口中持續一段時間，品質相當不錯。不過，博覽會上的高級水果僅是市場的一小部分。在一般農村產區，陽光玫瑰葡萄卻正面臨價格暴跌的問題。記者隨後從上海搭乘約2小時高鐵，前往當地知名葡萄產區，發現沿途有大量陽光玫瑰葡萄園，一座座果園規模相當龐大，綠色葡萄串一路延伸至遠方，展現驚人的生產能力。當地農民透露，過去陽光玫瑰因價格高、利潤可觀，吸引許多人投入種植，但隨著栽培面積持續擴張，市場逐漸無法消化龐大產量，價格也開始急速下跌。一名農民表示，過去陽光玫瑰每斤能賣到80元人民幣（約新台幣360元），如今卻只剩下10至20元人民幣（約新台幣45至90元），跌幅高達75%至87.5%。記者在現場看到一串體積相當大的陽光玫瑰，農民表示售價僅約200日圓（約新台幣40元），讓記者直呼相當便宜。價格持續下跌，也讓部分農民選擇退出市場。日本記者在當地居民帶領下，走訪一處已經停止種植的葡萄園，發現原本大片種滿陽光玫瑰的土地，如今只剩下栽培棚架的骨架，葡萄藤早已不見蹤影。當地居民解釋，這片土地過去全部用來種植陽光玫瑰，但鄰近農民因為賺不到錢，最後決定放棄栽培。記者看到整片荒廢的果園，也不禁感嘆農民面臨的經營困境。受訪農民指出，陽光玫瑰剛引進當地時，主要由外地農民種植，由於當時獲利豐厚，當地居民也陸續跟進。然而，隨著種植的人越來越多，葡萄產量超過當地市場的消化能力，價格自然一路走低。儘管價格大幅下滑，記者實際試吃後認為，當地種植的陽光玫瑰依然香甜可口，只是部分葡萄的果皮相較日本產品略厚，品質也存在差異。值得注意的是，流入中國的日本葡萄品種並非只有陽光玫瑰。採訪過程中，當地農民還向日本記者展示另一款名為「富士之輝」（富士の輝き）的葡萄。據報導，富士之輝是約10年前在日本開發的葡萄品種，與綠色的陽光玫瑰不同，這款葡萄也在中國部分農村地區栽培。記者試吃後表示，葡萄具有甜味，但風味相對清淡，果皮也比較厚。報導指出，儘管這些葡萄品種源自日本，但在中國境內種植並不一定違反當地法律。對許多中國農民而言，他們只是購買已經在當地市場流通的葡萄苗木進行栽培，未必知道背後涉及日本品種外流的爭議，也不一定具有侵害育種權益的意圖。日本記者坦言，這也是採訪過程中感到相當複雜的問題之一。從日本育種者的角度來看，耗費多年研發的高價值品種流向海外，可能影響原產地的競爭優勢；但對中國農民而言，種植這些葡萄只是尋求生計與收入的方式。陽光玫瑰在中國從高價水果逐漸變成平價商品，不僅凸顯農產品盲目擴張種植所帶來的供需失衡，也再次反映農業品種保護與跨國管理的重要性。