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▲遊戲券可隨機抽商品券、Fa點300點、全家5元紅利金、全家10元紅利金、Fa點10000點。（圖／翻攝自官網）

▲7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節。（圖／7-11提供）

▲7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節。（圖／7-11提供）

雙11購物節優惠陸續登場！包裹寄超商選哪間最划算？全家即起至11月24日前，會員取件主動出示條碼，可獲得一張遊戲券，獎項100%有獎，包括商品券、Fa點300點、全家5元紅利金、全家10元紅利金、Fa點10000點；7-11則是取包裹可獲得20元購物抵用金，不過結帳滿250元可抵用一張。全家即起至11月24日前，取件當下主動出示會員條碼或手機號碼，即可獲得一張遊戲券，單筆交易最多提供5張遊戲券，換句話說若是取6件包裹，建議分批領取，活動期間單一會員最多取得20張遊戲券，獲得之遊戲券於48小時內匯入全家APP「遊戲中心」。使用一張遊戲券可參加【Fun心取轉轉樂】，可隨機抽商品券、Fa點300點、全家5元紅利金、全家10元紅利金、Fa點10000點，贈品總數84萬份，玩完為止。 遊戲路徑：全家app首頁➡熱門消息➡遊戲中心➡輪盤遊戲。7-11即起至11月9日，開跑7-ELEVEN DAY購物節，領取包裹就送20元滿額優惠券一張，自11月4日起至11月11日，指定商品結帳滿250元，即可抵用20元優惠券一張。此外，門市指定商品任選4件75折，會員指定商品滿1111元，最高抽66元購物金或可換「UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串」；會員指定商品滿1711元，送限量好禮3選1兌換券，包括Mini場景積木、限量咖啡造型迴力車。