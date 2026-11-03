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超商也能吃排餐！7-11代客料理、「1元加蛋」優惠曝

全台僅2家Fresh門市提供 牛排、鮭魚都能代客料理

▲7-11公布代烤品項包含多款澳洲、美國牛排，鮭魚與蔬菜也能處理，並由專職人員料理、機器人送餐。（圖／截取至7-11官方影片）

7-11隱藏服務太狂了！近日一名網友到高雄Fresh愿橋門市購買鮭魚、牛排及雞腿排，不僅現場有代客料理，結帳時店員還詢問是否要加購1元荷包蛋，讓他花3元就拿到3顆蛋，直呼優惠實在太驚喜。貼文曝光後，引發網友驚呼：「7-11店員還有什麼不會！」目前全台僅台南Fresh康橋及高雄Fresh愿橋兩家門市提供服務，料理時間為上午9點至晚上8點。原PO近日在Threads分享，到7-11購買鮭魚、牛排及雞腿排，準備使用門市代客料理服務，沒想到結帳時店員主動詢問「要不要1元加1顆蛋？」，最後只花3元就換到3顆荷包蛋，讓他驚呼：「這是什麼神仙級優惠？」原PO更透露，冷藏肉品若遇上i珍食優惠，還能以65折購入，再搭配加購的荷包蛋與鐵板麵，微波加熱後就能直接在超商享用排餐，而這間7-11就是位於高雄的Fresh愿橋門市。貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「到底未來是AI取代一切，還是7-11取代一切」、「1元加蛋打趴早餐店，而且蛋很漂亮超級可以」、「7-11店員還有什麼不會」、「以前開玩笑說以後7-11店員還要會煎鬆餅、車輪餅，以為已經很離譜了，沒想到現在連排餐都有」、「以後7-11有包夜網咖跟漫畫免費看我都不意外了」。事實上，目前全台只有台南Fresh康橋門市及高雄Fresh愿橋門市，提供大型複合型門市的免費代客料理服務。民眾只要挑選冷藏櫃中貼有「免費代客烤」標籤的肉品，結帳後即可交由門市處理，鮭魚、蔬菜等食材也能代烤。依官方價目表，代客料理品項包括澳洲穀飼嫩肩牛排169元、美國安格斯菲力牛排349元、美國安格斯牛小排349元，以及澳洲穀飼無骨牛小排299元，消費者可依喜好挑選。代客料理服務時間為上午9點至晚上8點。7-11也說明，料理區由專職人員負責，不是由收銀店員兼任，現場另有送餐機器人協助運送餐點，讓超商也能提供更完整的用餐體驗。