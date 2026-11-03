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趙少康開酸綠營候選人「裝暖男」：選舉一到就變溫和

趙少康「7字神回」有典故 源自邱吉爾經典名言

阿扁、老趙隔空互嘴！網敲碗再度同台「夢幻聯動」

2026九合一大選倒數，前中廣董事長趙少康近日發聲力挺台北市長蔣萬安，還暗酸民進黨候選人沈伯洋靠髮型「偽裝暖男」，沒想到竟釣出1994年台北市長選戰的老對手、前總統陳水扁親自留言相勸：「到站了，老趙趕快下車吧！」趙少康隨即以「酒店關門我就走」7字回敬，所引用的正是前英國首相邱吉爾名言，讓網友驚呼：「沒多讀點書，連他們互嘴都看不懂！」趙少康日前在Threads發文透露，出席蔣萬安後援會時，感受到首場辯論結束後藍營士氣明顯提升。他大讚蔣萬安對台北市都更、教育及AI等市政議題相當熟悉，加上施政滿意度高，認為「做得好的人，就該繼續做」。話鋒一轉，趙少康將矛頭轉向民進黨陣營，開酸從陳水扁與他競選台北市長時開始，綠營歷任市長候選人就很擅長「裝暖男」，無論過去表現得多麼囂張跋扈，只要一到了選舉期間，就會刻意展現溫和的一面。趙少康更質疑，有人在立法院問政時態度強硬，難道只靠換個髮型，就能搖身一變成為暖男？他還反問：「台北市民有這麼好騙？」相較之下，趙少康認為蔣萬安平時謙虛、客氣，待人態度始終如一，才是真正的暖男。沒想到，趙少康這篇貼文竟意外釣出昔日政治宿敵陳水扁！阿扁不僅親自留言，還附上一張趙少康搭乘公車的合成圖片，幽默寫下：「到站了，老趙還是趕快下車吧！」並留下遮眼不敢看的表情符號，以「下車」暗喻趙少康應該退出政治舞台。面對老對手突襲，趙少康也沒有在客氣的，隨即回覆7個字：「酒店關門我就走。」不僅接住陳水扁的玩笑，更展現出自身的文化素養。這句話改寫自英文「I leave when the pub closes」，1945年第二次世界大戰結束前後，邱吉爾面對政治去留的討論，曾以酒吧打烊作為比喻，表達自己會留在政治舞台上，時候到了自然會走。這場跨越32年的老對手隔空交鋒曝光後，不少網友對兩人的文字攻防感到有趣，紛紛留言表示「這是我看過學到最多知識的選戰，連邱吉爾名言都出現了！」、「沒多讀點書連他們互嘴都看不懂」、「這才是高智商政治人物的過招，看聰明人聊天真的會學到東西」。也有人笑稱「我沒想過可以在脆上免費看上古神獸互嘴」、「老趙還是得阿扁來治，這對老戰友太有默契了」、「懇請兩位傳奇人物開辯論會，我會買門票去看」、「敲碗戰鬥藍趙少康與阿扁大俠的脫口秀」、「夢幻連動」，讓兩位昔日市長選戰對手，再度成為話題焦點。