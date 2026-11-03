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金州勇士隊在今（3）日NBA例行賽以116：113逆轉擊敗鳳凰城太陽隊，在經歷開季苦吞3連敗的泥淖後，強勢反彈拉出一波不可思議的5連勝。球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）全場出戰33分鐘狂砍34分、6籃板與7助攻，下半場狂飆25分帶隊完成翻盤。憑藉過去3場比賽的出色火力，38歲的柯瑞在短短95分鐘內合計轟下109分，成為NBA成立80年以來，唯一一位能在38歲高齡達成「連續3場砍下30分以上且球隊全勝」的歷史第一人！柯瑞在過去3場勝仗中分別繳出44分8籃板6助攻、31分4籃板6助攻，以及今日的34分6籃板7助攻，3戰場均狂飆36.3分、6.0籃板與6.3助攻，三圍命中率更高達44%、44%與97%。統計顯示，柯瑞在這3場比賽僅合計出賽95分鐘便轟下109分，正式成為NBA歷史上達成連續3場30+得分且幫助球隊拿下3連勝的最高齡球員。此外，柯瑞過去常常被認為被犯規鮮少響哨，但本季他站上罰球線的次數更多了，也展現出一貫的穩定性，前51罰全數命中，直到今日讀秒階段才罕見罰丟1球，開季累積52罰51中、罰球命中率高達98%。更令人驚嘆的是柯瑞本賽季的恐怖輸出效率。截至目前為止，柯瑞本季場均出賽時間僅有28.8分鐘（名列全聯盟第95名），卻能繳出場均30.0分（高居全聯盟第2）、4.5助攻與每場投進4.5顆三分球的驚人數據，投籃、三分與罰球三圍命中率高達47%、43%與98%。若能將這項史詩級狀態維持至賽季結束，38歲的柯瑞將正式超越宿敵詹姆士（LeBron James），成為NBA歷史上單賽季達成「場均30分以上」的最年長球員，將年齡限制拋在腦後。勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽後欣慰表示：「我們成功把一個糟糕的開局轉變成了好的開局，現在全隊必須保持下去。」除了柯瑞的神級發揮外，年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）此役15投7中（三分8中3）攻下20分、3籃板與2助攻，科爾盛讚他「信心比以往任何時候都還要充足，打出了極高水平的表現」；替補中鋒貝西（Charles Bassey）也在23分鐘內高效進帳19分與8籃板，共同為勇士延續了這波氣勢如虹的5連勝之路。