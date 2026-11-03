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▲李瑩珠透露自己終於拿到了永久居留證，超級開心。（圖／翻攝自IG@yj_eve）

韓國YouTuber李瑩珠來台灣生活快十年，近日她透露自己終於拿到了台灣永久居留證，同時公開自己前往領證的影片，並且超開心喊道：「在台灣等了十年，等超久！我今天是在台灣最幸福的一天。」李瑩珠時常透過YouTube頻道分享自己在台灣生活點滴，目前累積近16萬名訂閱者，日前她公開到移民署領取永久居留證的影片，開心地說：「在台灣等了十年，等超久！」談到申請條件，她表示審核超級嚴格，要準備許多資料，其中也包括繳稅資料，之前一直因為工作忙沒去處理，直到最近才提出申請，只見她領到證件時感動到差點落淚，事後還開心跟現場人員分享永居證，興奮之情溢於言表。消息曝光後，許多粉絲紛紛留言恭喜，為她在台灣生活近10年的堅持感到開心，「整個中山區都知道妳今天拿永久居留證了」、「10年的堅持真的不容易，恭喜瑩珠拿到永久居留證」、「下次要給粉絲們看」、「瑩珠太可愛了到處炫耀。」