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▲孫儷帶著兒女去看鄧超表演，兩個小孩的長相都超級好看。（圖／翻攝自微博＠鬧鐘響了起不來）

▲孫儷兒子被拍的影片在抖音狂吸百萬人按讚。（圖／翻攝自抖音）

中國明星夫妻檔孫儷與鄧超結婚16年，育有1子1女。孫儷日前帶著小孩去看鄧超節目舉辦的《五哈嘉年華》，只見母子三人站在台下幫鄧超加油打氣，本月將滿15歲的兒子「等等」站在孫儷旁邊顯得格外醒目，比孫儷高出一整顆頭，身高看起來直逼180公分，帥氣的五官更成為外界矚目焦點，被網友側拍放上抖音後，影片吸引100萬人按愛心。鄧超近日和鹿晗、陳赫等節目班底在江蘇舉行粉絲音樂會活動《五哈嘉年華》，老婆孫儷帶著兒子等等與女兒小花到現場力挺，母子3人站在台下看表演。只見等等當天身穿一件黑色帽T，搭配灰色棉褲，他將帽子戴起來，似乎想保持低調，但他身高逼近180公分，站在孫儷旁邊實在非常顯眼，一下就被粉絲認出來了。本月12日將迎來15歲生日的等等如今已越來越成熟，邁入青少年時期，而他一雙炯炯有神的大眼加上高挺鼻樑，被粉絲大讚遺傳鄧超與孫儷的優秀基因，認為等等完全就是當藝人的料，紛紛留言狂誇：「他兒子是真帥，完勝其他星二代」、「這身高，以後是小帥哥」、「拜託送他出道，已經比爸爸還帥了」、「孩子長得真像爸爸媽媽，都是帥哥美女」。許多粉絲將側拍等等的影片PO上網，其中一支被上傳到抖音的影片，已經突破100萬人按愛心，可見等等的人氣有多高。至於孫儷的12歲女兒小花，她當天身穿一件粉色毛毛外套，搭配紫色卡通圖案的帽子，也被粉絲稱讚非常甜美可愛。孫儷2011年靠著古裝劇《後宮甄嬛傳》大爆紅，在中國成為影后級別的人物，鄧超則是綜藝、戲劇圈雙棲，在中國也有極高人氣，因此夫婦倆的家庭生活、兒女動態一直備受外界討論。先前網路上莫名出現兩人婚變傳聞，當時還一度影響小花的心情，讓她誤以為爸媽真的要離婚了。孫儷後來透過學校老師得知此事，耐心開導小花，要她不要理會流言蜚語，事後也在節目上提到這件事情，為婚變傳聞闢謠；如今她又到場支持鄧超的活動，想必夫妻感情還是非常甜蜜。