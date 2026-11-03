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公視最新家庭生活喜劇《媽的發財金》由《我的婆婆怎麼那麼可愛》團隊打造，找來林美秀、安心亞、莫允雯及嚴正嵐組成母女檔，邱凱偉、王傳一、潘君侖、夏靖庭及游安順等人共同演出，今（3）日宣布定檔2027年1月9日播出。最新海報中，林美秀與安心亞坐在金銀財寶堆裡欣喜若狂，然而劇中一家人的發財美夢並未成真，反而掉入精心設計的詐騙陷阱，從「發財金」一路演變成全家大破財。被問到若突然暴富會如何運用，林美秀坦言自己守不住祕密，一定會忍不住與身邊的人分享中獎消息，並把錢花在家人身上，「會看身邊的人有沒有想要什麼、還缺什麼，都會想要準備好給他們。」安心亞則希望替媽媽買一間房子，或乾脆把錢全部交給媽媽投資。她笑說媽媽相當精明，與劇中的媽媽完全不同，「她不會被詐騙，把錢交給她管我很放心。」一席話也讓林美秀直呼她真的很孝順。安心亞在劇中飾演離婚後獨自扶養兒子、重新踏入職場的菜鳥房仲溫家婉。她原本懷抱「讓每個人都擁有一個家」的理想，卻被主管及同事欺負，甚至遭派上街替代臨時工發傳單，受盡社畜折磨。安心亞坦言，若現實生活遇到相同狀況，絕對不會像角色一樣默默忍耐，拍攝時更有好幾次差點忍不住罵回去。她也向有類似遭遇的觀眾喊話：「我們一定都要學會好好保護自己，千萬不能只是一直忍耐！」《媽的發財金》描述北漂多年的三姊妹，以為逃離媽媽林美滿的掌控及充滿雞屎味的養雞場，就能改變人生，沒想到努力多年，戶頭反而越來越空。此時，媽媽突然帶著一筆「發財金」北上，希望替女兒翻轉命運，卻意外落入詐騙陷阱。一家人不僅沒有發財，還因此面臨大破財，母女四人只能重新面對彼此，攜手展開雞飛狗跳的「討錢大作戰」。林美秀表示，作品雖然以輕鬆喜劇呈現，仍涵蓋許多真實家庭及日常生活會面對的問題，相信能讓觀眾產生共鳴。該劇將於2027年1月9日起，每週六晚間8點在公視頻道播出。