永豐銀行今（3）日上午驚傳多起異常轉帳事件，多名民眾在社群平台Threads及PTT反映，自己的帳戶在未自行操作的情況下，遭轉出10萬元至同一個台北富邦銀行帳戶，引發關注。部分當事人表示，轉帳前未收到帳戶登入或驗證碼通知，卻直接收到交易通知。針對本次事件，永豐銀行表示，目前已經在進行調查，金額沒有全部被轉走，都還在富邦銀行戶頭，會退還給使用者，還在確認發生原因；而北富銀也表示，接獲通報後已立即將該受款帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能並通報警方，目前確認帳戶內已入帳款項均尚未轉出，後續將配合警方調查，協助辦理款項返還事宜。
多名永豐用戶帳戶遭轉出10萬元！一票受害者都是雲林人
社群平台Threads今（3）日上午陸續出現多名永豐銀行用戶反映帳戶異常。有民眾表示，手機收到帳戶轉出10萬元的通知，登入行動銀行確認後，才發現確實有一筆轉帳紀錄，收款方為台北富邦銀行帳戶。
許多當事人指出，轉帳發生前沒有收到相關登入通知或驗證碼，也未曾自行操作轉帳。另有民眾表示，致電永豐銀行客服後，客服人員確認有其他客戶通報類似情況，但實際原因仍待進一步調查。
目前網路流傳的案例指出，多筆異常款項疑似轉入同一個北富銀帳戶，部分當事人的身分證字號首碼也相同。不過，相關共通點及異常交易的實際原因，仍有待銀行與警方進一步釐清。
北富銀已列禁提帳戶！入帳款項尚未轉出
針對本次事件，台北富邦銀行則表示，接獲通報後，已立即將相關受款帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。
北富銀指出，目前確認該帳戶已入帳款項均尚未轉出，後續將配合警方調查，並依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。
至於永豐銀行方面，相關異常交易的原因及實際發生情形，仍待銀行進一步說明。在調查結果出爐前，尚無法確認事件是否涉及系統異常、帳戶遭冒用或其他原因。
永豐用戶快檢查交易明細！發現異常立即聯繫銀行
若為永豐銀行用戶，建議立即登入行動銀行或網路銀行，檢查近期交易明細，確認是否有不明轉出紀錄，並檢查帳戶綁定的行動裝置及相關交易設定。平時若無大額轉帳需求，也可評估調降轉帳限額，降低可能的損失。
若發現異常交易，應立即聯繫永豐銀行官方客服，要求協助確認交易、採取必要的帳戶安全措施，並保留交易紀錄及相關通知；同時可撥打165反詐騙專線諮詢，必要時前往派出所報案。
此外，也要留意不法人士可能趁事件延燒，假冒銀行人員以「協助退款」、「解除帳戶異常」等理由聯繫民眾。切勿提供網路銀行密碼、一次性驗證碼（OTP），也不要點擊不明連結或下載來路不明的程式。如接獲可疑電話，應自行查找銀行官方聯絡方式回撥確認。
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社群平台Threads今（3）日上午陸續出現多名永豐銀行用戶反映帳戶異常。有民眾表示，手機收到帳戶轉出10萬元的通知，登入行動銀行確認後，才發現確實有一筆轉帳紀錄，收款方為台北富邦銀行帳戶。
許多當事人指出，轉帳發生前沒有收到相關登入通知或驗證碼，也未曾自行操作轉帳。另有民眾表示，致電永豐銀行客服後，客服人員確認有其他客戶通報類似情況，但實際原因仍待進一步調查。
目前網路流傳的案例指出，多筆異常款項疑似轉入同一個北富銀帳戶，部分當事人的身分證字號首碼也相同。不過，相關共通點及異常交易的實際原因，仍有待銀行與警方進一步釐清。
針對本次事件，台北富邦銀行則表示，接獲通報後，已立即將相關受款帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。
北富銀指出，目前確認該帳戶已入帳款項均尚未轉出，後續將配合警方調查，並依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。
至於永豐銀行方面，相關異常交易的原因及實際發生情形，仍待銀行進一步說明。在調查結果出爐前，尚無法確認事件是否涉及系統異常、帳戶遭冒用或其他原因。
若為永豐銀行用戶，建議立即登入行動銀行或網路銀行，檢查近期交易明細，確認是否有不明轉出紀錄，並檢查帳戶綁定的行動裝置及相關交易設定。平時若無大額轉帳需求，也可評估調降轉帳限額，降低可能的損失。
若發現異常交易，應立即聯繫永豐銀行官方客服，要求協助確認交易、採取必要的帳戶安全措施，並保留交易紀錄及相關通知；同時可撥打165反詐騙專線諮詢，必要時前往派出所報案。
此外，也要留意不法人士可能趁事件延燒，假冒銀行人員以「協助退款」、「解除帳戶異常」等理由聯繫民眾。切勿提供網路銀行密碼、一次性驗證碼（OTP），也不要點擊不明連結或下載來路不明的程式。如接獲可疑電話，應自行查找銀行官方聯絡方式回撥確認。