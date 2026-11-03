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一艘在密克羅尼西亞失蹤約三個月的船隻，在海上漂流了5,400公里後，近日突然在太平洋島國吉里巴斯的一座偏遠島嶼被發現，船上共有五人包括兩名孩童。根據澳洲廣播公司報導，這五人原本與另外四人，總共九人於7月30日出發原本只是一段往返密克羅尼西亞聯邦穆里洛島（Murilo）與羅島（Ruo）之間、航程僅需一小時的常規行程，途中卻遭遇暴風雨襲擊。美國海岸防衛隊在密克羅尼西亞的海空搜救行動持續了10天，並在美國海軍與空軍軍機的支援下搜尋了25,000海浬，隨後於8月9日宣布暫停搜救。在週日，吉里巴斯范寧島（Fanning Island）的村民發現了這艘漂流船隻，並將船上的五人救起。該區議員拉科羅亞（Kaotitaake Rakoroa）表示，獲救人員已由當地聯合教會的牧師照顧。他指出，距離范寧島最近的行政中心聖誕島的警方，已將搜救消息轉達給身在首都塔拉瓦。拉科羅亞表示，「島上的醫療人員已經為這批生還者進行初步治療。」他並建議獲救人員應搭乘最早的班機前往聖誕島接受進一步治療。五名獲救者在被帶上岸後不久，其照片與影片便在週日被上傳至社群網絡。生還者目前尚未公開談論這段歷險過程，並呼籲外界尊重他們的隱私。密克羅尼西亞聯邦的家屬則告訴澳媒，他們已經與部分獲救親友取得聯繫。楚克州州長納倫（Alexander Narruhn）週日晚間發表聲明，感謝上帝讓他們平安歸來，將持續為另外四名同伴祈禱。至於另外四名乘客的遭遇，目前尚未對外透露。