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目擊店家還原鷹架倒塌瞬間 現場傳出民眾尖叫聲

拆除工程緊鄰行人通行區 附近店家早憂施工安全

鷹架未隨拆除進度降低 蔣萬安：重罰廠商250萬元

台北市舊北投市場拆除工程今（3）日上午發生鷹架倒塌意外，造成4人受傷，其中1名工人傷勢較重。事發當時附近店家目睹鷹架倒塌過程，表示當時風勢不小，現場還有挖土機正在進行拆除作業，沒想到鷹架卻突然開始傾斜，所幸並非瞬間倒下，讓附近行人有時間反應、及時閃避。另有店家透露，雖然當時沒有聽見太大的倒塌聲響，卻聽到不少民眾尖叫，場面相當驚險。一名附近店家受訪時表示，事發當時風勢相當大，現場挖土機也正在進行拆除作業，「挖一挖，挖到一半的時候，它就突然倒下來了。」不過，店家隨即補充，鷹架並非瞬間倒塌，而是逐漸向下傾斜，研判下方行人應有時間反應、閃避，現場並未出現大量民眾遭壓住的情況。至於鷹架倒塌的原因，店家坦言並不清楚，無法確定究竟是挖土機施工造成影響，還是鷹架本身結構就有問題。另有位於不同方向的店家表示，事發時店面剛好處於視線死角，並未聽見明顯的巨大聲響，反而是附近傳來不少尖叫聲，才察覺外頭發生意外。事實上，舊北投市場近期持續進行拆除工程，由於施工區域緊鄰周邊商家及行人通行空間，施工安全問題也引起附近店家擔憂。尤其拆除作業期間，挖土機持續進行施工，讓人不免擔心瓦礫是否可能飛散、波及經過的民眾。如今發生鷹架倒塌意外，也讓施工安全問題再度受到關注。店家指出，這段時間看著工程持續進行，由於施工地點距離周邊店面相當近，難免擔心安全問題，「因為距離蠻近的，所以會覺得不知道安不安全。」對於後續處理，受訪店家希望相關單位能盡快完成現場清理及善後工作，若有人因此受傷，也應妥善處理賠償及後續事宜，避免事故持續影響周邊居民與商家。台北市長蔣萬安在事故發生後趕抵現場，表示目前掌握共有4名傷者，其中3名民眾輕傷，另有1名工人因當時正在鷹架上施工，墜落後傷勢較為嚴重，所幸意識清醒，傷者已分別送往振興醫院及台北榮總治療。針對事故原因，蔣萬安指出，根據工務局新工處初步調查，拆除工程進行期間，鷹架並未隨著建物拆除進度依規定降低高度，導致倒塌。市府已立即勒令停工，並將依合約重罰施工廠商250萬元，建管處也將依法開罰。後續須待相關安全計畫通過審核，才會允許復工。