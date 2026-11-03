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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇隊台灣旅美左投林昱珉今（3）日出席母校穀保家商「薪傳」記者會，會後受訪時，林昱珉給自己今年球季打80分，「今年胖了7公斤，球速、均速都有提升，成績也有達到目標。」林昱珉說，今年的成績讓他更有信心拚大聯盟。身為2024年世界12強賽奪冠功臣，被問到明年12強參賽意願，林昱珉說，「當然會想參賽，如果身體允許、球團溝通放行，我當然是義不容辭。」23歲的林昱珉，今年結束旅美第5個球季，本季在響尾蛇3A雷諾王牌隊（Reno Aces）出賽28場，其中26場先發，拿下9勝9敗、防禦率5.16，另外送出97次三振、59次四壞保送，每局被上壘率（WHIP）1.46，出賽數與投球局數都比去年增加。林昱珉表示，在名古屋亞運結束後1個多月，已經開始做訓練，「每年目標其實都差不多，就是增肌，希望可以把自己的上限拉高，再把身體素質提升。」他透露，今年賽季增重了約7公斤，「我覺得球速、均速都有提升，整體成績也有達到我自己所想要的目標，所以給自己打個80分。」林昱珉指出，今年在3A的成績讓自己更有信心，「畢竟會遇到一些在3A復健的大聯盟選手，對決的成績都丟得不錯，也讓我更有信心去面對大聯盟的目標。」若林昱珉明年順利站上大聯盟，年底的世界12強賽高機率無法出賽，但面對媒體提問，林昱珉仍表達參賽意願，「當然會想參賽，畢竟拿了隊史第1冠，也希望可以拚2連霸。假如我身體狀況允許、球團溝通放行，一定就是義不容辭。」大聯盟明年可能面臨封館，林昱珉表示，雖然不確定具體時間，但對自己不會有影響，「對我來說，給我更多時間去做訓練的話，就是更有底氣一點，因為我準備得更久，更有時間去慢慢調整自己的狀態。」至於何時返美備戰，林昱珉說尚未確定，「因為休賽季，又有封館，所以還不確定什麼時候會回去。」