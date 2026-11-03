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▲萬家福表示，各店設備溫度設定具有個別獨立性，除了總部設有監控系統外。（圖／萬家福提供）

▲IKEA也證實，比利時至少有一間門市受到影響，不排除其他據點出現異常。（圖／記者鍾怡婷攝）

綜合路透社、美聯社等外媒報導，歐洲多國超市近日接連遭到網路惡意攻擊，駭客疑似透過遠端控制系統，修改超市冰箱及冷凍櫃的溫度設定，導致低溫設備升溫、大量食品報廢。針對歐洲超市遭駭客攻擊事件，台灣賣場是否有機會成為攻擊目標，以及如何防範？萬家福表示，各店設備溫度設定具有個別獨立性，除了總部設有監控系統外，各分店也可自行調控。愛買量販則表示，各店冰櫃溫度採人工開關，每日均有定時巡檢。瑞典連鎖超市ICA近期證實，旗下部分門市的冷藏及冷凍設備遭到網路攻擊。斯德哥爾摩一間ICA加盟店的銷售經理英格瓦爾（Engla Ingwall）向《路透社》表示，攻擊發生在凌晨2時左右，但直到數小時後才被發現，當時所有冷凍櫃的溫度都已升至攝氏50度。她無奈表示：「所有東西都毀了。」瑞典南部Sjöbo一間ICA Kvantum超市也在臉書發文指出，店內冰箱及冷凍櫃遭到入侵，溫度被設定為50度，員工只能將受影響的食品全數丟棄。瑞典另一家連鎖超市Coop也證實，旗下7間門市受到未經授權的冷藏設備操作影響。這波攻擊同樣波及比利時及鄰近的盧森堡。家樂福表示，比利時700多間門市中，有15間受到攻擊，整體影響相對有限。此外，IKEA也證實，比利時至少有一間門市受到影響，不排除其他據點出現異常。值得注意的是，法國上個月才發生類似網路攻擊，當時駭客遠端控制數百間超市及獨立商店的冷藏設備，導致溫度異常升高，甚至引發火災及食品損失。據了解，法國部分受影響設備使用丹麥企業Danfoss提供的溫度控制技術，與先前法國遭攻擊的系統相同。Danfoss表示，正與客戶合作修補相關安全漏洞。不過，目前尚無任何組織或個人宣稱犯案，調查人員也無法確認這次攻擊與法國先前的事件是否有關聯。比利時網路安全中心發言人艾格斯（Katrien Eggers）指出，目前不清楚幕後主使者是誰，甚至可能永遠無法查明。她也警告，隨著人工智慧（AI）技術發展，駭客可能更容易利用資訊系統漏洞發動攻擊。