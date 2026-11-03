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台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪，內容今（3）日曝光。但蔣面對是否第二次辯論、以及辯論會結論大讚前市長柯文哲、詢問妻子幫忙掃街、國民黨對他爭取中間選民是助力還是壓力，一開始都沒太明白回應、有時更岔題到政策，讓沈春華數度打斷，尤其當問到任內做了哪些空間改造的問題，蔣更提到公館圓環拆除，讓沈一度聽不下去，不過蔣連忙再補充淡水河改造，沈春華聽完後才說「很多人常說，你明明有一手好牌卻沒打出來，就有點可惜」。沈春華開場時詢問蔣萬安，是否有意願參加第二次辯論會，蔣萬安回答「一直表達開放態度」讓沈春華無法接受，直言「很多事情的回答，有的時候必須要當機立斷，要掌握最佳timing，為什麼你不能直接說沒問題？你沒自信嗎？」更直接詢問「你現在傾向參加還是傾向拒絕」？蔣萬安才鬆口，「我傾向於參加，只要任何形式、時間、談定，當然非常願意」。隨後沈春華問到蔣萬安在辯論會總結時，花了不小篇幅肯定柯文哲，甚至對他的司法處境表示聲援，是要爭取小草或黃珊珊的選票？蔣萬安則說幾個重要場合都有提到，像是翡翠水庫原水管線開通，當時典禮上也提到柯的魄力，不過沈隨即稱結辯強調柯的政績不免會有聯想，但蔣則說歷任市長都感謝，也感謝公務人員，柯文哲很重要是因為接下他的棒子，很多政績是奠基在他的施政，隨後開始舉例，不過沈春華則打斷「我覺得我們也不要太著墨柯前市長，大家想聽你的想法跟怎麼打選戰」。隨後沈春華問到妻子幫忙掃街，未來最後是否會一起車掃？蔣萬安則說都會安排，因為過去幾次選舉最後太太都會幫忙，更說太太也會幫他宣傳育兒友善的措施，不過就在要宣傳政見時，被沈春華打斷說「等一下我會來講有關政策的方面」。而當沈春華問到國民黨對他爭取中間選民是助力還是壓力，蔣萬安坦言這次整個選舉氛圍是逆風，隨後試圖談起政策，但再遭沈春華打斷「等一下我會給您機會好好談政策」。後續沈春華再問蔣萬安任內做了那些空間改造的問題，蔣萬安一開始提到公館圓環拆除，不過沈春華似乎不滿意，蔣萬安則連忙再提淡水河空間改造，講完後沈才說這聽起來很好，更說蔣剛剛好像想改造哪，但查資料明明很多「所以很多人常說，你明明有一手好牌卻沒打出來，就有點可惜」。沈春華更直言，蔣萬安應該非常直接大方地講出來，想像中以及已經完成的台北市的新風貌，因為過去這一陣子以來，很多不管媒體人、民眾，對於他溝通跟講話的方式，就覺得好像比較迂迴了一點，你為了要求一種安全感，希望你的答案非常地完整，可是可能失去了第一時間或直接給別人回答的這種印象，很多人可能覺得並不是會得分，問蔣是這樣子的一種習慣性回答嗎？你覺得會改善嗎？蔣萬安則說，對！會來調整，接下來很多場合，各種機會，就很直接來告訴大家，我們對於接下來對台北市正在進行或未來規劃的不管是空間改造各項工程，以及對各局處、交通、教育、文化，各方面都有具體藍圖。沈春華續道，她剛剛問的就是您會不會覺得應該直接切中問題，直接就給人回答，因為這些都在你的腦海裏面，你就是蔣萬安，你就應該讓別人認識你，「所以我再問你，第二場電視辯論會，你到底接不接受？」蔣萬安則表態「我傾向願意參加。」