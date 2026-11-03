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▲李菁年輕時紅遍港、台。（圖／NOWNEWS資料照）

昔日被稱為「娃娃影后」的香港女星李菁，年輕是大家都搶著捧工作給她的搶手演員，然而她晚年沉迷賭博敗光家產，獨居生活甚至死掉了也沒人發現，直到住處傳出臭味才被知道已經離世，大起大落的人生令人唏噓。資深媒體人麥若愚近日登上《新聞挖挖哇》，聊到李菁的過往時，他提到當年李菁不只名氣響亮，收入也相當可觀，對劇組人員也是非常大方，常常自掏腰包請大家吃東西。然而1979年時，她交往十年的男友、九龍巴士家族成員雷覺華因心臟病猝逝，沒多久媽媽也接連離世，陸續失去生命中重要的人，讓她逐漸萌生退出演藝圈的念頭。淡出演藝圈之後，李菁開始投資股票，但卻沒能拿到好的報酬率，因此她沉迷賭博，常常跑到澳門開賭，使得她多年來累計的財富都消失殆盡，甚至2012年還被爆料積欠2年半的房租，跟過去光鮮亮麗的形象形成強烈對比。不僅如此，李菁晚年罹患癌症，長期獨居且跟外界疏遠，2018年2月，她被發現陳屍租屋處，享年69歲，遺體已在家中多日腐壞，是鄰居聞到異味才報得警，甚至她身邊也沒有親友協助，最後由邵氏老藝人們自掏腰包處理後事，曾經風光無限的一代影后卻孤獨離世，令人不勝唏噓。