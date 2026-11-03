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針對永豐銀行用戶今（3）日在社群平台發文控訴，自己未進行任何操作，帳戶內10萬元無預警被人轉出，部分款項流向台北富邦銀行帳戶，紛紛串聯向警方與165反詐騙專線報案。對此，永豐銀行還在清查了解中。至於台北富邦銀行表示，在接獲通報後，已立即將列禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方，目前已入帳款項均尚未轉出。社群平台Threads今日上午陸續有民眾反映自己永豐銀帳戶遭自動扣款10萬元，多名受害者指稱，在轉帳發生前並未收到任何帳戶登入或驗證碼通知，而是直接收到永豐銀LINE官方帳號的出帳通知，並有共通點受款的北富銀帳戶非預先設定的約定帳戶，且轉帳金額高達10萬元，已突破非約定轉帳單筆5萬元的上限。對此，永豐銀仍在持續清查了解當中。不過，受款銀行台北富邦銀行表示，在接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。目前確認該帳戶已入帳款項均尚未轉出，後續北富銀將配合警方調查，依相關法令及作業程序，積極協助客戶辦理款項返還事宜，以維護客戶權益。